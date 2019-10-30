Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников. Парламентарий объяснил это нарушением процедуры внесения: в пакете документов отсутствовали отзывы кабмина и Верховного суда.

Ранее депутаты от «Справедливой России» (СР) внесли в Госдуму законопроект, предлагающий лишать свободы на пять лет тех, кто пропагандирует и незаконно рекламирует наркотики. За те же действия с использованием интернета и СМИ предполагается срок до семи лет.

«Они не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе — они внесли вместе с КоАПом, это тоже запрещено»,— сказал господин Крашенинников. Депутат добавил, что авторы знают, как необходимо вносить законопроекты, а этот проект — «пиар-ход», и «это было сделано для привлечения внимания». Обсуждение предложенных мер он тоже назвал преждевременным.

Напомним, президент России Владимир Путин 28 октября поручил подготовить законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Проект СР стал ответом на это поручение — руководитель фракции Сергей Миронов заявил, что депутаты фракции сделали работу за правительство. В Кремле законопроект уже видели, однако пока не сформировали по нему позицию.

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