Операторы связи попросили поддержки у государства

МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» предложили государству распространить программу льготного кредитования на приобретение отечественного оборудования для реализации «закона Яровой». В качестве партнеров готовы выступить Сбербанк и ВТБ. Предоставление субсидий на закупку систем хранения данных не предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», отмечают в Минкомсвязи.

МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком», автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика» попросили Минпромторг и Минкомсвязи подготовить постановление правительства, которое утвердит правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку по льготной цене оборудования для хранения сообщений и трафика пользователей по «закону Яровой», следует из письма (есть у “Ъ”). Ранее об этом 29 октября сообщило агентство Reuters.

Комплекс мер экономической поддержки отечественных производителей телекоммуникационного и кабельного оборудования, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции, предусмотрен в рамках программы «Цифровая экономика», отмечается в письме. Вместе с тем в отношении крупнейших операторов связи, которые выступают крупнейшими покупателями такого оборудования, меры государственной поддержки не предусмотрены. При этом затраты операторов связи на закупку технических средств накопления информации по «закону Яровой» могут составить от 10% до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи на протяжении следующих пяти лет.

В качестве источника субсидий операторы предлагают рассмотреть средства, сэкономленные за счет проведения электронных аукционов, в ходе которых были выбраны исполнители федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Сумма ожидаемых субсидий в письме не обозначается, а в качестве финансовых партнеров в письме указаны Сбербанк и ВТБ, которые также подписали обращение.

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков подтвердил, что организация поддерживает обращение. «Предоставление льготных кредитных ставок для операторов связи в случаях, когда они покупают оборудование российского происхождения, является одним из самых эффективных и справедливых инструментов решения данной задачи»,— считает он. В «Ростелекоме» подтвердили, что подписали совместное обращение в министерства. Представители МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» отказались от комментариев.

По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить переговоры и сообщения абонентов шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней. МТС оценивает затраты группы на реализацию «закона Яровой» в 50 млрд руб. в течение пяти лет (ранее оператор прогнозировал соответствующие расходы на 60 млрд руб.). «МегаФон» оценивает свои затраты на исполнение этого закона в 40 млрд руб. за пять лет, «Вымпелком» — в 45 млрд руб.

В Минкомсвязи предложение операторов считают нецелесообразным. «Оно не имеет отношения к нацпрограмме "Цифровая экономика", кроме того, экономия от аукционов по подключению социально значимым объектам может тратиться только на цели нацпрограммы, а субсидии операторам на системы хранения информации программой не предусмотрены»,— подчеркнул представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Юлия Тишина