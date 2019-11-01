От Москвы до Казани за 612 млрд рублей Власти к 2027 году построят новую дорогу и расширят М7 и М5

Правительство окончательно определилось с дорогами в направлении Москва—Казань. К 2027 году построят новую платную трассу М12, которую проложат между существующими федеральными М7 и М5. Магистраль будет стоить 610–612 млрд руб., 40% этой суммы обеспечат частные инвестиции. М7 и М5 реконструируют и расширят, но «в щадящем режиме». Власти обещают строительные работы синхронизировать, чтобы исключить чрезмерные сильные заторы.

О нынешней ситуации с реконструкцией М7 и строительством дублера рассказали в пятницу на совместной пресс-конференции вице-премьер Максим Акимов, первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Премьер Дмитрий Медведев, по словам господина Акимова, согласился со следующим сценарием: от Москвы до Казани построят новую дорогу с индексом М12 (позже ей придумают отдельное название), которая пройдет южнее существующей федеральной дороги М7 и северней М5. Стоимость объекта — 610–612 млрд руб., 40% этой суммы даст частный инвестор. Переговоры с компаниями уже ведутся, есть предварительный интерес со стороны российских компаний, заявил господин Петушенко: срок окупаемости составит 2045–2047 годы.

Строительство будет происходить поэтапно:

сначала — обход Балашихи и Ногинска (уже идет подготовка территории, проект будет готов в 2020 году),

затем Москва—Владимир и Канаш—Казань (достроят в 2024 году, работы начнутся в 2021 году),

затем Владимир—Арзамас (достроят в 2025 году),

Арзамас—Канаш (достроят в 2027 году).

Поскольку проект будет реализовываться в рамках концессии, то дорога будет платной, но тарифов пока нет. Максим Акимов пообещал стабильную сотовую сеть и интернет вдоль трассы.

Соседние федеральные трассы М7 и М5 будут реконструированы, по выражению господина Акимова, в «щадящем варианте». Дорогам добавят полос, разделительных барьеров, освещения, удобных левых поворотов, но пропускная способность и средняя скорость движения не увеличатся, отметил господин Алафинов. 150 млрд руб. будет направлено только на М7. Работы по реконструкции обеих трасс завершат до 2024 года. Максим Акимов заявил, что стройка М12 и реконструкция М7 и М5 будут синхронизированы.

Дискуссии о строительстве дублера М7 идут много лет. Существующая трасса (часть европейского коридора Е22) протяженностью 1,3 тыс. км строилась участками начиная с 30-х годов XX века. В начале 1990-х дорога получила статус федеральной магистрали. Ее главный недостаток в том, что трасса проходит через 96 населенных пунктов, пересекает 1,4 тыс. одноуровневых примыканий, имеет 52 светофора. Проблема пробок с каждым годом усугубляется, объем трафика растет. По данным Росавтодора, максимальная пиковая интенсивность движения на М7 в Подмосковье выросла в 2017–2019 годах с 91 тыс. до 97 тыс. автомобилей, во Владимирской области — с 39 тыс. до 40,7 тыс. машин. В 2009 году разработка проекта новой автомагистрали вошла в программу деятельности госкомпании «Автодор». В 2016 году проект вошел в стратегию развития сети скоростных автодорог России до 2030 года. В 2018 году проект стал частью комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.

По словам Максима Акимова, в правительстве долгое время шла дискуссия о судьбе проекта. Свои решения предлагали Минэкономики, Минфин. Рассматривался вариант масштабной реконструкции М7 (без строительства платного дублера) и строительства только дублера. От первого варианта отказались, пояснил господин Акимов, поскольку такое решение парализовало бы движение, транспорт на М7 и сейчас стоит в заторах. Кроме того, потребовалось бы выкупать у граждан и придорожного бизнеса земельные участки, что потребовало бы значительных затрат. Даже после реконструкции «новую транспортную услугу с новым сервисом» М7 обеспечить не смогла бы, заявил господин Акимов. Вячеслав Петушенко добавил, что даже если из М7 сделать трассу первой категории, то через шесть-семь лет она снова забьется, при этом основная экономическая активность сейчас к югу от трассе, а на севере «степи и болота».

Новая платная трасса Москва—Казань станет частью международного транспортного коридора «Европа—Западный Китай» (МТМ ЕЗК). В него входит трасса М11 Москва—Петербург (ее последний, восьмой участок откроют в конце ноября), третий и четвертый пусковые комплексы Центральной кольцевой автодороги (строятся), новая М12. Далее будет новая дорога от Канаша через Тольятти, Самару и Оренбург, далее до границы с Казахстаном (сроки ее строительства пока не определены). 120 млрд руб., по словам господина Алафинова, будет стоить один только обход Тольятти (его уже готовят).

Максим Акимов упомянул также проект новой дороги от Казани до Екатеринбурга, но заметил, что в «этот политический цикл» трасса точно не появится: она ожидается далеко после 2024 года.

Глава общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин считает решение правительства «наиболее разумным». «Любые варианты глобальной реконструкции М7 не имеют ни технического, ни экономического смысла. Кардинально переделать ее невозможно,— пояснил он “Ъ”.— Дорога проходит через огромное количество населенных пунктов. В центре города Гороховец есть Московская улица — она является частью М7, и с этим уже ничего не сделаешь». Господин Блинкин говорит, что в идеале работы по реконструкции М7 и М5 нужно было развести во времени со строительством М12, но откладывать ремонт федеральных трасс уже невозможно «даже не из транспортных соображений, а из чисто гуманитарных».

Иван Буранов