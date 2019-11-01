Как отмыть Мойдодыра

Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае. ФНС продолжает кампанию по «обелению» этого бизнеса, легальная часть которого с 2017 года сформировала частную саморегулируемую организацию. Происходящее может затронуть крупных сетевых потребителей этих услуг: ФСБ и ФНС интересуют в том числе тендерная документация и знание заказчиками механизмов «оптимизации» партнерами-клинерами уплаты НДС и соцсборов.

По информации “Ъ”, подтвержденной в Федеральной налоговой службе (ФНС), 31 октября управление «К» четвертой службы Федеральной службы безопасности проводит в шести регионах оперативные мероприятия с изъятием документов в офисах около 20 юрлиц, работающих в клининговом бизнесе. Список проверяемых ФСБ с участием ФНС структур полностью не раскрывается, известно, что они затронули в том числе московский офис одной из крупных структур на этом рынке — F5 Service, российского партнера немецкой группы F5, одной из старейших структур на этом рынке. Крупнейшими клиентами F5 в Москве является большая часть сетей четырех- и пятизвездочных отелей (в том числе сети Marriott, Kempinsky, Hyatt, Renaissance, Radisson) и ритейловые сети («Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса», «Мираторг»). Центральный офис F5 в Москве на Павелецкой вчера не принимал звонки. Итоги операции ФСБ не комментирует.

В ФНС “Ъ” пояснили, что предметом интереса службы в операции являются в том числе взаимоотношения клинеров с «площадками», обеспечивающими незаконные вычеты по НДС.

Кроме того, службу интересуют доказательства, «возможно свидетельствующие об осознанном участии заказчиков клининговых компаний в схемах уклонения от налогообложения».

«Обеление» этого рынка ФНС начала в ноябре 2017 года, когда продемонстрировала его участникам аналитику сектора. На 2016 год выручка рынка в РФ оценивалась ФНС в более 360 млрд руб. с более 7,5 тыс. игроков, при этом доля вычетов по НДС составляла тогда 85% при экспертных оценках нормы вычетов для работающей «вбелую» компании в 35%. Кроме того, на рынке распространены аутстаффинговые схемы, позволяющие резко снижать уплату соцсборов. Потери бюджета по НДС ФНС оценивала в 30 млрд руб. в год. Существенная часть рынка, объединенная СРО «Ассоциация клининговых и фасилити операторов» (АКФО), к 2019 году дала согласие на раскрытие информации о своем бизнесе в открытом реестре добросовестных операторов.

Тем не менее, по словам Юрия Рябичева, председателя правления АКФО, «рынок клининга и техэксплуатации — это рынок заказчиков, которые фактически определяют стоимость услуги». По его словам, стандарты СРО не позволяют сейчас участвовать в тендерах крупнейших заказчиков, среди которых РЖД, ВТБ, Сбербанк, «Магнит», «Ашан», «Дикси»,— «даже стартовая цена в них не позволяет включить в стоимость услуги налоги». По данным “Ъ”, ФНС и ФСБ 31 октября интересовали в том числе тендерные документы. По словам Константина Кузнецова, управляющего партнера ООО «Мегаполис-Сервис» (клининг, комплексная эксплуатация недвижимости, входит в АКФО), «значительная часть рынка существует в реалиях прошлого, решающим фактором для многих заказчиков, в том числе государственных, является стоимость». Фактически, по его словам, речь идет о конкуренции за счет ухода от налогов.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян пояснил, что в случае с клинингом реализуется уже известный и поддерживаемый бизнес-объединениями механизм «обеления» — компании объединяются в ассоциации, вырабатываются параметры минимальной налоговой нагрузки, подписывается этическая хартия, далее меняется схема работы отрасли.

Но в случае с клининговым бизнесом ФНС была вынуждена обращать внимание не только на «неприсоединившихся» игроков, но и на их заказчиков, определяющих правила игры. При этом, по словам Александра Багина из ВШЭ, в 2018 году исследовавшего профильный рынок в РФ, есть проблемы с госрегулированием в этой сфере: госзаказчики при формировании начальной максимальной цены контракта на клининговые услуги по указанию Минэкономики используют запрос рыночных цен как приоритет, а более рациональный для этих услуг затратный метод — лишь как дополнение. «Парадокс в том, что государство пытается купить услугу по заниженной стоимости, подрядчики в погоне за контрактом не включают в цену налоги, а потом государство с трудом пытается эти налоги собрать»,— полагает эксперт.

Дмитрий Бутрин