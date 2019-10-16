Алексей Навальный сбережет миллиард

Компания по аренде транспорта «Флай авто» решила отказаться от претензий к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и телеканалу «Дождь» на 1 млрд руб. из-за ущерба, якобы нанесенного автомобилям и репутации фирмы митингующими во время несогласованных акций 27 июля, 3 и 10 августа. Об этом “Ъ” сообщил владелец компании Дмитрий Леухин, сказав, что «решили вопрос», но не уточнив, как именно. Директор ФБК Иван Жданов заверил “Ъ”, что в досудебном порядке «Флай авто» с ответчиками конфликт не урегулировал. Арбитражный суд уже вернул иск заявителям из-за многочисленных нарушений, в том числе отсутствия доказательств ущерба.

Владелец «Флай авто» Дмитрий Леухин сообщил “Ъ”, что отказывается от претензий к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и телеканалу «Дождь» на сумму в 1 млрд руб.— соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Москвы 5 сентября. «Да, мы решили вопрос. Не комментируем как»,— сказал господин Леухин, отвечая на вопрос об отказе от претензий.

Ранее “Ъ” выяснил, что компания требовала от оппозиционеров выплатить соответствующую сумму за организацию несанкционированных акций 27 июля, 3 августа и 10 августа (прогулки до администрации президента РФ после согласованного митинга). Как утверждал господин Леухин, протестующие, предположительно, выбили стекла автомобилей и нанесли на них царапины (на 187 млн руб.), так как те были припаркованы на маршруте их следования.

Кроме того, неустойки за непредоставление автомобилей клиентам из-за пробок, по данным составителей иска, составили 185,3 млн руб., а ущерб деловой репутации — 200 млн руб. Еще 17 млн руб. якобы пришлось потратить на горюче-смазочные материалы в связи с изменением маршрутов и возвратом автомобилей в парк. Упущенная выгода от отмененных клиентами заказов равна 410,7 млн руб., добавляли авторы иска. Совладелец группы компаний «ПростоПрокат», в которую входит «Флай авто», Владимир Гарчу пояснял “Ъ”, что автомобили предоставлялись юрлицам и в том числе госзаказчикам.

“Ъ” спросил директора ФБК Ивана Жданова о том, решил ли фонд вопрос с «Флай авто» в досудебном порядке, однако он ответил отрицательно: «Этот иск — явно какая-то фейковая ерунда, из-за которой они просто хотели пропиариться. К этому относиться серьезно даже не нужно. Естественно, мы не то что с ними ничего не решали, но даже не знаем, кто это такие. Какая-то бессмысленная организация».

Тем временем Арбитражный суд Москвы, который ранее оставил иск «Флай авто» без движения, вернул его заявителю.

Причины, согласно определению, в том, что расчет ущерба отсутствует, а доказательства заказов клиентов и наличия в парке компании более 60 автомобилей не представлены.

Отдельно указано на то, что заявители не представили документы, подтверждающие расходы в 17 млн руб. на горюче-смазочные материалы (.pdf).

Напомним, 4 октября в Черемушкинском суде был зарегистрирован иск прокуратуры Москвы к оппозиционерам о возмещении государству почти 5 млн руб., потраченных Росгвардией на работу во время акций 27 июля и 3 августа. Также “Ъ” ранее выяснил детали двух аналогичных исков к оппозиционерам от ГУВД Москвы на 18 млн руб.

Кроме того, 1 октября Коптевский суд Москвы постановил взыскать с восьми оппозиционеров, среди которых Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь, 3,4 млн руб. вместо 11,5 млн руб. по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на несанкционированном шествии 27 июля в Москве. 10 сентября Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков за «простои автобусов из-за митингующих». ГУП «Московский метрополитен» выиграло у оппозиционеров 55 тыс. руб. в счет компенсации зарплат своих сотрудников за дополнительные смены во время акции 27 июля.

Также 2 октября Тушинский суд частично удовлетворил иск ООО «Анкор» (владеет магазином и рестораном «Армения») к господину Навальному и другим оппозиционерам в связи с убытками в день несанкционированной акции 27 июля: оппозиционеры солидарно должны выплатить компании 241 520 руб. 2 октября представители ООО «М.Такси коммуникации» отказались от требований к Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву в связи с якобы понесенными убытками из-за несогласованной прогулки после разрешенного митинга 10 августа. В тот же день новым ответчиком по иску компании стал сторонник Алексея Навального Борис Золотаревский, который и призывал участников митинга к прогулке. Еще два иска служба такси подала к оппозиционерам из-за акций протеста 27 июля и 3 августа, всего она намерена взыскать 787 тыс. руб.

Владимир Хейфец