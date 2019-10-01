Уссурийские дендрологи дали ключевые свидетельства против московских оппозиционеров

Коптевский суд Москвы взыскал с восьми оппозиционеров, среди которых Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь, 3,4 млн руб. вместо 11,5 млн руб. по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на несанкционированном шествии 27 июля в Москве. Адвокаты ответчиков намерены обжаловать решение и готовы дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Коптевский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» (занимается ремонтом основных столичных магистралей и благоустройством прилегающих территорий) к оппозиционерам Алексею Навальному, Илье Яшину, Владимиру Милову, Любови Соболь, Ивану Жданову, Александру Соловьеву, Юлии Галяминой и Олегу Степанову (их чиновники посчитали организаторами акции) и взыскал с них 3,4 млн руб. Такую сумму ответчики должны выплатить в качестве компенсации ущерба за вытоптанные протестующими газоны, сломанные скамейки и кусты на бульварах в районе Тверской улицы во время несанкционированной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

ГБУ «Автомобильные дороги» требовало взыскать с политических активистов 11,5 млн руб.

Адвокаты оппозиционеров намерены обжаловать решение суда. По словам адвоката Юлии Галяминой Андрея Тамурки, он и его коллеги предполагали, что суд снизит сумму взыскания до 5 млн руб., но и с этим решением юристы не согласны. «Нас принципиально не устраивает решение суда, не устраивает сумма. При такой системе доказывания, какой пользуется ГБУ ''Автомобильные дороги'' при поддержке государства, нужно давать отпор до самого конца. Мы будем обжаловать до последнего, а потом обратимся в ЕСПЧ»,— сообщил “Ъ” господин Тамурка.

В ходе первого заседания по делу 11 сентября Коптевский суд отказался по ходатайству ответчиков истребовать с ГБУ «Автомобильные дороги» финансовую документацию, которая могла бы подтвердить ущерб, и не стал привлекать в качестве соответчиков Росгвардию и МВД.

Представители истца утверждали, что «до сих пор ничего не восстановлено», однако затруднились точно указать, где именно был зафиксирован ущерб.

На сегодняшнем заседании истец представил в суде 204 листа новых доказательств с актами департамента природопользования города Москвы, согласно которым исследование состояния газонов в районе Тверской улицы было проведено 27 июля.

«Заключение заказали в дендрологической организации города Уссурийска, специалисты которой даже не приезжали в Москву,— заявил господин Тамурка.— По фотографиям дендрологи с Дальнего Востока сделали заключение, что были помяты газоны и выдраны кустарники по вине людей, которые в этот день сидели по изоляторам». Юристы ответчиков просили вызвать в суд экспертов, готовивших заключение, но суд им отказал.

Напомним, 10 сентября Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков за «простои автобусов из-за митингующих».

2 октября в Тушинском суде Москвы рассмотрят иск к оппозиционерам компании «Анкор» (ресторан «Армения»), которые считают их виновными в убытках 27 июля. Аналогичные иски также подали ГУП «Метрополитен», ООО «М.Такси коммуникации», московская полиция и прокуратура. Иск на 1 млрд руб. к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального подала лизинговая компания «Флай авто».

Мария Литвинова