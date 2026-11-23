Силы ПВО за ночь сбили над Россией 192 БПЛА
В период с 20:00 мск 22 ноября до 8:00 23 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 192 беспилотника над 17 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, были атакованы в том числе Татарстан и Крым.
Согласно сводке министерства, дроны также сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями, Краснодарским и Пермским краями и Башкирией.
В Татарстане БПЛА атаковали резервуары с нефтью вблизи Альметьевска. В Ростовской области уничтожено более 80 дронов, произошел пожар в Красносулинском районе. В Пермском крае поврежден промышленный объект. Во всех случаях никто не пострадал. Власти других регионов о последствиях на земле не сообщали.