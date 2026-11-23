Согласно сводке министерства, дроны также сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями, Краснодарским и Пермским краями и Башкирией.