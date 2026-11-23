Форвард «Чикаго» Роман Канцеров отметился первым хет-триком в НХЛ
Российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров забросил три шайбы и отдал голевую передачу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Он был признан второй звездой игрового дня.
Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В составе победителей голы также забили Фрэнк Назар, Тайлер Бертуцци и Доминик Тонинато. У проигравших отличились Зеев Буйум, Филип Хитил и Джейк Дебраск.
22-летний Роман Канцеров проводит дебютный сезон в НХЛ. В 24 матчах он забил 13 голов и записал в свой актив пять результативных передач. Форвард возглавляет снайперскую гонку среди новичков лиги.
Первой звездой дня стал американский вратарь «Даллас Старз» Джейк Оттинджер. В домашней встрече с «Питсбург Пингвинс» (1:0) голкипер отразил 33 броска и в пятый раз в сезоне отыграл на ноль.
Третьей звездой признали американского нападающего «Буффало Сейбрс» Тейдж Томпсон. В победной гостевой игре против «Тампа-Бей Лайтнинг» — 6:2 — форвард отметился дублем. Автором одной из шайб в составе проигравшей команды стал Никита Кучеров.