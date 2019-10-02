Оппозиция требует продолжения банкета

Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» на Тверской улице к оппозиционерам Илье Яшину, Алексею Навальному, Любови Соболь и другим за понесенные убытки из-за акции протеста 27 июля. Истец настаивал, что по вине протестующих сорвался банкет в ресторане, на котором, как подсчитали адвокаты ответчиков, 40 человек должны были съесть по 4,5 кг продуктов. Суд обязал ответчиков компенсировать убытки заведению общепита в размере более 240 тыс. рублей. Однако сторона защиты уже заявила о намерении обжаловать решение.

В среду Тушинский суд частично удовлетворил иск ООО «Анкор» (владеет магазином и рестораном «Армения») к Алексею Навальному, Александру Соловьеву, Илье Яшину, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Олегу Степанову и Георгию Албурову за понесенные убытки в день несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Оппозиционеры солидарно должны выплатить компании 241 тыс. 520 руб. Истец требовал 551 тыс. 847 руб. 40 коп.

В исковом заявлении указывалось, что директор ресторана был вынужден закрыть заведение с 10 утра до вечера из-за протестующих и лишился прибыли. Средний доход ресторана по субботам оценили в 155 тыс. 495 руб., еще в 396 тыс. 352 руб. — стоимость отмененного банкета на 40 человек.

Как “Ъ” рассказал адвокат Юлии Галяминой Андрей Тамурка, истец не предоставил доказательств, что ресторан в тот день закрывался, хотя адвокат пояснял, что в два часа дня 27 июля покупал там кофе.

Также представители ООО «Анкор», по словам ответчиков, не принесли в суд чеки, бухгалтерские документы, а предоставили только договор на проведение банкета с меню. «Мы посчитали, сколько продуктов на 40 человек закупил ресторан, и выяснили, что каждый из участников предполагаемого банкета должен был съесть по 4,5 килограмма еды,— пояснил господин Тамурка.— Хотя врачи рекомендуют съедать не более полутора килограммов в день».

Каким торговым точкам помешали летние протесты Читать далее

Представители ответчиков заявляли в суде, что большое количество гуляющих на улицах людей, напротив, могло принести большую, чем обычно, прибыль «Армении», а по числу полицейских на Тверском бульваре это место было самым безопасным. Тем не менее судья Светлана Самохвалова, по словам ответчиков, не учла доводов защиты, не пригласила в суд директора ресторана и бухгалтеров, но снизила сумму иска. «Я понимаю, что не ресторан "Армения" с нами судится, а правительство Москвы, которое пытается нам отомстить за свою испорченную репутацию после летней избирательной кампании. Но в этой испорченной репутации на самом деле виноват не я и не другие независимые кандидаты,— прокомментировал решение суда Илья Яшин.— Никто не заставлял снимать с выборов кандидатов, инициировать уголовные дела и отправлять нас за решетку». По мнению господина Яшина, «ресторан "Армения" находится в выгодном месте, на которое много претендентов, и вынужден обслуживать интересы московской администрации». «Видимо, в приоритете желание не оказаться под давлением власти, а не репутация, которая у "Армении" пострадала. Многие москвичи объявили заведению бойкот, и это здоровая реакция общества». Также Илья Яшин сообщил, что ему известно о других магазинах и кафе, которые отказали представителям мэрии подавать иски к оппозиционерам, а «Армения» стала исключением.

Напомним, в августе пользователи Facebook обрушили рейтинг ресторана «Армения» на Тверском бульваре, оно оценивалось меньше чем в два балла из пяти.

«Общее свойство всех судов, которые сейчас идут против оппозиционеров о взыскании ущерба, показывают полное отсутствие доказательств причинно-следственной связи между акциями протеста и якобы понесенным организациями ущербом,— пояснил “Ъ” адвокат Илья Яшина Вадим Прохоров.— В суде говорят, что кто-то вытоптал траву в Москве, но не могут доказать, что это сделали именно протестующие. Видимо, это не сильно беспокоит истцов, потому что суды идут им навстречу под давлением властей, это очевидно. И иски не инициированы "Арменией" и таксистами, я уверен. Явно людям это вторично, не очень сильно хотят заниматься, но приходится».

Руководство компании «Анкор» отказалось от комментариев “Ъ”.

Напомним, 1 октября Коптевский суд Москвы взыскал с восьми оппозиционеров, среди которых Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь, 3,4 млн руб. вместо 11,5 млн руб. по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на несанкционированном шествии 27 июля в Москве. 10 сентября Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков за «простои автобусов из-за митингующих». Иски также подали ГУП «Метрополитен», московская полиция и прокуратура. Иск на 1 млрд руб. к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального подала лизинговая компания «Флай авто».

В среду в Тушинском суде представители ООО «М.Такси коммуникации» отказались от заявленных требований к Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву в связи с якобы понесенными убытками из-за несогласованной прогулки после санкционированного митинга на проспекте Сахарова. Вместо них истцы заявили нового ответчика — активиста Бориса Золотаревского.

Мария Литвинова