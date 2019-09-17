У Алексея Навального попросили на бензин

Фирма по сдаче машин премиум-класса в аренду «Флай Авто» по итогам протестных акций 27 июля, 3 и 10 августа в Москве подала иск к Фонду борьбы с коррупцией на 1 млрд руб. Владелец компании Дмитрий Леухин заявляет, что протестующие поцарапали его автомобили и выбили у части из них стекла. Кроме того, из-за перекрытых дорог компания, по его словам, не могла вовремя подать машины ряду клиентов и в результате понесла репутационные потери и расходы на неустойки и бензин. Партнер господина Леухина признал, что группа компаний, куда входит «Флай Авто», занимается госзаказами. Арбитражный суд Москвы ранее оставил иск без движения из-за грубых нарушений, но господин Леухин планирует внести нужные исправления, чтобы добиться рассмотрения в суде.

Компания «Флай Авто» подала иск к Фонду борьбы с коррупцией на 1 млрд руб. еще 5 сентября. 11 сентября стало известно, что Арбитражный суд Москвы оставил заявление без движения до устранения истцом нарушений. Согласно исковому заявлению (есть в распоряжении “Ъ”), после несогласованных акций 27 июля, 3 и 10 августа (когда согласованный митинг закончился «прогулкой» до администрации президента), компания по прокату автомобилей классов «премиум» и «бизнес» понесла материальные и репутационные потери. В иске же указано, что расход горюче-смазочных материалов в связи с изменением маршрутов и возвратом автомобилей в парк якобы составил 17 млн руб., упущенная выгода от отмененных клиентами заказов равна 410,7 млн руб., неустойки за непредоставление автомобилей — 185,3 млн руб., повреждение автомобилей протестующими — 187 млн руб. и ущерб деловой репутации — 200 млн руб. Дмитрий Леухин заявил “Ъ”, что у некоторых автомобилей, которые стояли вдоль маршрута «прогулки» протестующих 10 августа с проспекта Сахарова в Китай-город, были выбиты стекла и появились царапины. Количество поврежденных машин он уточнить не смог, однако отметил, что их было не больше десяти. Владельцы «Флай Авто», по его словам, проводят экспертизу скрытых повреждений и намерены внести уточнения к иску. В иске указано, что всего в парке компании более 60 различных автомобилей, но не только премиальных марок: Audi, BMW, Citroen, Hummer, Kia, Lada, Cadillac, Hyundai, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Toyota, Nissan, Volkswagen, Porsche, Skoda. Отвечая на вопрос о том, как были подсчитаны расходы в 17 млн руб. на ГСМ, господин Леухин допустил, что здесь составители могли допустить ошибку, так как цифры, «возможно, подгоняли под сумму (в 1 млрд руб.— “Ъ”)». На вопрос о том, зачем нужно было «подгонять цифры», владелец «Флай Авто» отвечать отказался.

Напомним, 3 августа Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с отмыванием средств ФБК, причем в сообщении СКР фигурировала сумма в 1 млрд руб. Позднее следователи, проводившие оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, оперировали уже суммой в 75 млн руб., правда, источники “Ъ”, близкие к следствию, не исключали, что сумма вырастет после исследования данных, полученных в результате уже проведенных обысков. Кроме того, после летних протестных акций на оппозиционеров подали в суд ГБУ «Автомобильные дороги», столичный метрополитен, служба такси, компания «Анкор» и ГУП «Мосгортранс». «Мосгортранс» выиграл суд у Алексея Навального, Любови Соболь и других политиков о компенсации в 1,2 млн руб. за убытки из-за простоя транспорта в ходе акции 27 июля.

Совладелец группы компаний «ПростоПрокат», в которую входит «Флай Авто», Владимир Гарчу сообщил “Ъ”, что его бизнес выполняет госзаказы, но заявил, что с московским правительством и «насколько ему известно» с подведомственными мэрии организациями компания не работает. Отметим, Дмитрий Леухин входит в состав Торгово-промышленной палаты РФ. Согласно выписке из ЕГРЮЛ и данным сервиса Kartoteka.ru, уставный капитал ООО «Флай Авто» составляет 10 тыс. руб.

Директор ФБК Иван Жданов в беседе с “Ъ” расценил происходящее как «попытку попиариться»: «Безграмотный иск без всяких оснований. Видимо, у организации какие-то финансовые проблемы, если даже не смогли к юристу обратиться за написанием иска».

Согласно определению Арбитражного суда Москвы, опубликованному в картотеке дел, к иску не были приложены расчет ущерба, доказательства наличия в парке компании более 60 различных автомобилей, доказательства наличия заказов и их последующей отмены, документы, подтверждающие расходы на горюче-смазочные материалы и другие подтверждающие материалы. Господин Леухин планирует устранить недочеты, чтобы суд состоялся. Кроме того, он заявил, что намерен привлечь в качестве соответчика телеканал «Дождь», который, по его мнению, неоднократно транслировал призывы участвовать в протестах.

Владимир Хейфец