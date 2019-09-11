Передайте за протест

Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина, Илья Яшин, Александр Соловьев, Олег Степанов и Владимир Милов должны солидарно выплатить ГУП «Мосгортранс» 1,2 млн руб. за убытки, понесенные предприятием из-за простоя транспорта в ходе несанкционированной протестной акции 27 июля в центре Москвы. Такое решение во вторник вынес Коптевский суд по иску «Мосгортранса». Ответчики безуспешно пытались истребовать финансовую документацию, свидетельствующую об убытках предприятия, говорили о плохой организации движения транспорта, а также приводили в пример массовые публичные мероприятия, регулярно устраиваемые мэрией в центре города.

ГУП «Мосгортранс» обратился с иском к Алексею Навальному, Любови Соболь, Ивану Жданову, Юлии Галяминой, Илье Яшину, Александру Соловьеву, Олегу Степанову, Георгию Албурову и Владимиру Милову. Имена оппозиционных политиков звучали в связи с организацией акции протеста 27 июля, посвященной ходу предвыборной кампании в Мосгордуму. Истец утверждал, что из-за перекрытия дорог участниками этой несанкционированной акции общественный транспорт на нескольких улицах простаивал и компания понесла убытки. «Мосгортранс» потребовал взыскать с представителей оппозиции 1,2 млн руб.

В заседании Коптевского суда приняли участие представители ответчиков Любови Соболь и Олега Степанова (Александр Помазуев), Александра Соловьева (Оксана Опаренко и Сергей Бадамшин), Ильи Яшина (Вадим Прохоров), Юлии Галяминой (Андрей Тамурка), а также незарегистрированный кандидат в столичную думу Владимир Милов и его адвокат Валентина Фролова. Алексей Навальный и Иван Жданов не явились на процесс и не прислали представителей. Юристы «Мосгортранса» не захотели представиться журналистам.

Судья Вера Петрова начала заседание с того, что отклонила ряд ходатайств ответчиков. Оппозиционеры, в частности, просили истребовать финансовую отчетность «Мосгортранса» за июль 2019 года в качестве доказательства убытков и маршрутные листы автобусов. По словам Александра Помазуева, без этих документов невозможно подтвердить расчеты «Мосгортранса» и сам факт убытков. Ответчики также настаивали на привлечении в качестве соответчиков сотрудников Росгвардии и МВД, «которые перекрывали дороги». В ходатайствах было отказано. Защита сочла, что суд, отказавшись исследовать ключевые документы, встал на сторону истца. В последовавшем ходатайстве об отводе судьи, впрочем, также было отказано.

В ходе процесса представитель истца признал, что транспортные заторы 27 июля наблюдались в разных частях Москвы, но не смог объяснить, почему поводом для судебного иска стала именно акция протеста.

«Мосгортранс» определил виновных в своих убытках на основании того, что ранее их привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированной акции, а также размещенных ими в соцсетях постов с призывами выходить на улицу.

«Почему именно нас? Задержанных и пишущих в соцсетях людей много»,— недоумевали ответчики. «В интернете была бесконечная масса призывающих к выходу на акцию людей,— согласился представитель истца.— Но мы остановились именно на этих».

«Ответчики не призывали перекрывать улицы»,— парировали адвокаты. Они представили список улиц, по которым ходили автобусы, якобы оказавшиеся в заторе из-за протестов в центре Москвы. Например, автобусный маршрут №137 идет от Беловежской улицы к Киевскому вокзалу, не проходя через центр.

Владимир Милов рассказал суду, что в представленных истцом документах речь идет «о скоплении транспорта», а не «перекрытии улиц»: «Я ехал в суд по пробкам два с половиной часа, "Мосгортранс" должен предъявлять иск к мэрии Москвы за плохую организацию движения транспорта». «"Мосгортранс" производит централизованную продажу билетов в кассах города,— уточнил он.— Пассажир сразу платит деньги и сам решает, когда воспользуется билетом. То есть вы во время простоя автобусов не убытки терпите, а обогащаетесь». «Мэрия Москвы регулярно перекрывает улицы для проведения городских мероприятий,— продолжили приводить аргументы ответчики.— Вы не предъявили мэрии Москвы ни одного иска по убыткам». «Мэрия компенсирует нам эти убытки,— сообщали представители транспортного предприятия.— Если бы вы компенсировали, претензий бы не было».

Валентина Фролова напомнила о «бремени ответственности», которую несет публичная власть:

«Чем право людей, которые любят вареники и блины (речь идет о фестивалях различной направленности, регулярно устраиваемых мэрией в центре города.— “Ъ”), отличается от права людей, которые выражают свою гражданскую позицию?»

Ответчики настаивали на политическом характере судебного дела, связывая его с выборами в Мосгордуму. «Выборы закончились, люди выразили свою позицию, давайте вернемся к праву»,— обратился к судье Сергей Бадамшин.

«Суд постановил исковое заявление удовлетворить»,— подвела итог дискуссии судья Вера Петрова. В отношении одного из соответчиков, Георгия Албурова, иск судом отклонен, деньги будут взысканы со всех остальных соответчиков солидарно.

Взыскать компенсацию с оппозиционеров намерены еще несколько государственных предприятий, в частности, ГБУ «Автомобильные дороги», столичный метрополитен, служба такси, компании «Анкор» и «Флай Авто», а также, как стало известно накануне, прокурор Москвы.

Мария Литвинова