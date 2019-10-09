«ФБК хотят заставить прекратить расследования»

Министерство юстиции РФ внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов. Ведомство объяснило это тем, что организация получает средства из Испании и США. Господин Навальный уже потребовал от Минюста доказательств финансирования фонда из-за рубежа. Как утверждает директор ФБК Иван Жданов, организация «никогда не получала иностранного финансирования». В беседе с “Ъ” он заявил о своем намерении оспорить решение ведомства в суде.

«Факт соответствия организации (ФБК.— “Ъ”) признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью»,— сказано в официальном сообщении Минюста, опубликованном 9 октября.

По версии ведомства, ФБК получил 140 тыс. руб. от двух фирм: Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании.

Судя по информации, представленной на сайте Star-Doors.Com, компания специализируется на производстве межкомнатных дверей. В реестре юридических лиц Флориды указано, что компания зарегистрирована в этом штате на имя Юлии и Юрия Маслиховых.

В Telegram-канале издания «Открытые медиа» сообщается: сотрудница Star-Doors.сom подтвердила, что господин Маслихов действительно отправлял средства ФБК и осуществлял перевод как частное лицо.

По ее словам, господин Маслихов является гражданином Российской Федерации. Сам Юрий Маслихов 23 мая 2019 года в Facebook сделал репост публикации директора ФБК Ивана Жданова с просьбой финансово поддержать его избирательную кампанию в Мосгордуме. В посте были указаны реквизиты банковского счета в «Сбербанке», а также номер виртуального кошелька «Яндекс. Деньги» и Pay-Pal. По словам господина Маслихова, он финансово поддержал директора ФБК, «кинув пару долларов на пайпал».

«Ведомости» сообщают, что Roberto Fabio Monda Cardenas работает менеджером по продажам в Мадриде. Согласно данным испанского реестра юридических лиц, испанец является представителем компании FABRILAD CONTRATAS SL с 26 августа 2019 года. Фирма занимается установкой систем кондиционирования и отопления, а ее уставной капитал равен €3 тыс.

Как заявил «Интерфаксу» исполняющий обязанности департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов, ФБК получил 140 тыс. руб. посредством траншей из США и Испании.

В ответе на запрос “Ъ” пресс-служба Минюста России конкретизировала, что «по факту размещения в средствах массовой информации сведений, свидетельствующих о наличии в деятельности Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" признаков некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, Главным управлением Минюста России по Москве в ходе текущего контроля выявлены признаки выполнения организацией функций иностранного агента». Ведомство выявило «осуществление (ФБК — “Ъ”) политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников: от иностранных организаций Испании и США». «На основании полученных данных организация включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»,— сказано в официальном ответе Министерства юстиции на запрос “Ъ”.

«Фонд спонсируется исключительно гражданами России. Вся деятельность фонда прозрачна, регулярно сдаются отчеты в Минюст»,— написал господин Жданов на своей странице в Facebook.

Господин Жданов уточнил “Ъ”, что для него новость о включении фонда в список иноагентов стала неожиданностью: Министерство юстиции ранее «не уведомило и не сообщило» об этом руководству ФБК.

Он полагает, что «все это — попытки задушить ФБК, заставить прекратить выпускать свои расследования». «Мы будем защищать фонд. Обязательно обратимся в суд»,— заявил господин Жданов “Ъ”. По его мнению, действия Минюста «политически мотивированы».

«Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег»,— заявил, в свою очередь, Алексей Навальный в Twitter.

Напомним, в начале августа 2019 года Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК РФ в отношении фонда господина Навального по подозрению в отмывании 1 млрд руб. 8 августа СКР опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что с января 2016 по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». По данным ведомства, эти средства в размере «порядка 1 млрд руб.» были приобретены преступным путем. В связи с этим в офисах организации прошла серия обысков, а юристы ФБК Вячеслав Гимади, Александр Помазуев и Евгений Замятин были допрошены в СКР.

Как ранее сообщал “Ъ”, пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш заявляла, что по решению Пресненского суда Москвы «наложена обеспечительная мера в виде ареста на счет ФБК и счета некоторых сотрудников на сумму 75 млн руб.»: «Это та сумма, которую считают “отмытой” (не миллиард, как пишет СКР)». Источники “Ъ”, близкие к следствию, подтвердили, что пока речь идет о сумме 75 млн руб. В сентябре силовики провели обыски штабов господина Навального в 40 городах. Ближайший соратник оппозиционера Леонид Волков связал обыски с эффективной работой системы «Умное голосование» на прошедших выборах в заксобрания и муниципальные собрания областных центров. Тогда система рекомендовала зарегистрированным пользователям поддержать на выборах наиболее сильных кандидатов от оппозиции в каждом округе, чтобы консолидировать протестное голосование. Отметим, во время обысков сотрудников штабов увозили на допросы к следователям по делу об отмывании денег.

Впрочем, в Минюсте ТАСС заявили, что решение о внесении ФБК в список иноагентов не связано с расследованием СКР о финансировании этой организации.

В Кремле отказались комментировать ситуацию с организацией. «У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений. Это прерогатива Минюста»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Никита Прокшин