Оппозиционерам прислали счет за услуги Росгвардии

В Черемушкинском районном суде во вторник сообщили детали иска Московской прокуратуры к Алексею Навальному и его сторонникам за проведение акций протеста 27 июля и 3 августа: по смыслу он схож с аналогичными исками ГУ МВД по Москве, о которых “Ъ” сообщал накануне. Прокуратура намерена взыскать с оппозиционеров почти 5 млн руб. за то, что Росгвардии пришлось выделять дополнительные силы и средства на обеспечение порядка во время несогласованных массовых мероприятий.

Прокуратура Москвы подала иск к Алексею Навальному и другим оппозиционерам еще 4 сентября, однако только сейчас стало известно о его содержании. Сумма требований составляет почти 5 млн руб. и обусловлена затратами из бюджета на работу Росгвардии во время акций протеста 27 июля и 3 августа, сообщила “Ъ” пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Ирэна Козаева. «Прокуратура Москвы просит в защиту РФ с ответчиков Милова, Жданова, Соловьева, Яшина, Навального, Степанова и Соболь за организацию несанкционированного митинга 27 июля солидарно 2 млн 557 тыс. руб. А с ответчиков Соболь и Албурова за организацию акции 3 августа — 2 млн 379 тыс. руб.»,— уточнила госпожа Козаева.

В случае победы прокуратуры в суде политики должны будут перевести средства на счет ведомства.

В исковом заявлении уточняется, что Росгвардия в дни несогласованных акций задействовала «дополнительные силы» на обеспечение порядка и, соответственно, понесла дополнительные расходы на оплату труда и расходы на горюче-смазочные материалы. Ранее суд оставлял иск прокуратуры без движения, сказала госпожа Козаева: «Насколько я помню, там были определенные недостатки из-за тех документов, которые были представлены в качестве обоснования требований». Затем иск был принят к производству, досудебную беседу назначили на 21 октября.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сказала “Ъ”, что ее «не напугать» многомиллионными исками, так как еще весной против нее подан иск о защите деловой репутации на 500 млн руб. от ООО «Московский школьник» (поставляет питание в школы и сады столицы, его связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.— “Ъ”) за распространение видеосюжета о некачественных услугах компании.

Госпожа Соболь связала иски прокуратуры, ГУВД и другие, ранее поданные против оппозиционеров из-за летних протестов, с «политическим давлением».

«У меня еще есть административные штрафы на 1 млн 230 тыс. руб. (за нарушения правил организации массовых мероприятий.— “Ъ”), и мне бы хотелось дождаться апелляций и посмотреть, какие суммы будут в итоге, и тогда у меня, наверное, будет понимание, смогу ли я объявить публичный фандрайзинг или это будет заранее бессмысленно»,— сказала госпожа Соболь, уточнив, что оппозиционеры пока не обсуждали, из каких источников выплачивать штраф.

В пресс-службе Росгвардии не ответили на звонки и сообщения “Ъ”. Отметим, ранее “Ъ” выяснил, что два иска, поданные к тем же оппозиционерам 30 сентября ГУ МВД по Москве, также касались «ущерба» из-за выделения московским главком дополнительных сил и средств во время акций протеста 27 июля и 3 августа, а общая сумма требований составила почти 18 млн руб. Ответчики, а также председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин выразили сомнения в правомерности исков, так как ведомствам на соответствующую работу уже выделяются средства из бюджета.

Напомним, 1 октября Коптевский суд Москвы взыскал с восьми оппозиционеров, среди которых Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь, 3,4 млн руб. вместо 11,5 млн руб. по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на несанкционированном шествии 27 июля в Москве. 10 сентября Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков за «простои автобусов из-за митингующих». ГУП «Московский метрополитен» выиграло у оппозиционеров 55 тыс. руб. в счет компенсации зарплат своих сотрудников за дополнительные смены во время акции 27 июля. Иск на 1 млрд руб. к ФБК подала компания по аренде автомобилей «Флай Авто» из-за отмены заказов и повреждения автомобилей 27 июля, 3 и 10 августа. Кроме того, 2 октября Тушинский суд частично удовлетворил иск ООО «Анкор» (владеет магазином и рестораном «Армения») к господину Навальному и другим оппозиционерам в связи с убытками в день несанкционированной акции 27 июля: оппозиционеры солидарно должны выплатить компании 241 тыс. 520 руб. 2 октября представители ООО «М.Такси коммуникации» отказались от требований к Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву в связи с якобы понесенными убытками из-за несогласованной прогулки после разрешенного митинга 10 августа. В тот же день новым ответчиком по иску компании стал сторонник Алексея Навального Борис Золотаревский, который и призывал участников митинга к «прогулке». Еще два иска служба такси подала к оппозиционерам из-за акций протеста 27 июля и 3 августа, всего она намерена взыскать 787 тыс. руб.

Владимир Хейфец