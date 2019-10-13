Золотой якорь

В августе ведущие мировые центральные банки приобрели свыше 57 тонн золота. Крупнейшими покупателями драгоценного металла стали ЦБ Турции, России и Китая. Тем самым они защищают резервы от обесценения на фоне мягкой денежно-кредитной политики ФРС США и ЕЦБ, а также геополитических рисков. Высокий интерес к золоту отмечается и со стороны российской розницы, которые на покупку фондов драгоценных металлов направили в конце лета свыше 0,8 млрд руб.

Накопление резервов

По итогам августа мировые центральные банки, по оценкам World Gold Council (WGC), нарастили запасы золота в резервах на 57,3 тонны, доведя их до рекордной величины 34,38 тыс. тонн. По традиции наиболее активно покупают металл ЦБ развивающихся стран. На первом месте оказался центральный банк Турции, увеличивший резервы на 41,8 тонны, до 362,5 тонны. Банк России по темпам роста оказался лишь на втором месте, нарастив за месяц золотые запасы на 11,3 тонны, до 2230,4 тонны. Существенный рост показали также центральные банки Китая (5,9 тонны) и Катара (3,1 тонны).

ЦБ развивающихся стран активно наращивают запасы золота на фоне мягкой денежно-кредитной политики, проводимой финансовыми регуляторами развитых стран.

В последние месяцы представители ФРС, Европейского ЦБ, Банка Англии и Банка Японии регулярно смягчали комментарии относительно будущих шагов. В конце июля ФРС впервые с 2008 года снизила ставку на 0,25 процентного пункта, до диапазона 2–2,25%. В сентябре американский регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 п. п., до 1,75–2%. К тому же о снижении ставки объявил и европейский регулятор, понизив ее с минус 0,4% до минус 0,5%. «Низкие процентные ставки во многих развитых странах, например США, Германии или Швейцарии, сократили привлекательность доллара, евро или швейцарского франка в качестве резервных валют»,— отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.

Драгоценный щит

Управляющих резервами центральных банков привлекает конъюнктура рынка золота. В августе стоимость благородного металла впервые с 2013 года поднялась выше уровня $1,5 тыс. за тройскую унцию, прибавив за месяц почти 10%. С начала года цены выросли более чем на 20%. В последний раз цены росли так сильно в начале 2016 года.

Для ЦБ России, Турции и Китая еще одним фактором увеличения вложений в золото является желание сократить геополитические риски в связи с давлением на страны со стороны США. Начиная с 2014 года американские санкции в отношении России постоянно расширяются. В августе Белый дом подписал второй пакет санкций по «делу Скрипалей». Схожая картина наблюдается и в отношении Анкары. Прошлым летом Конгресс США приостановил реализацию сделки на поставку Анкаре истребителей F-35 из-за ее сотрудничества с РФ в военно-технической сфере. В августе США нанесли по экономики Турции более ощутимый удар, введя экспортные пошлины на турецкую сталь и алюминий. В последующие месяцы накал страстей снизился, но напряжение сохранилось.

В минувшую среду на фоне начала турецкой операции на северо-востоке Сирии президент США предупредил, что если они начнут истреблять курдов, то он уничтожит экономику Турции. «Регулятор использует золото в том числе как своего рода страховку на случай ухудшения геополитического фона. Похожей стратегии придерживается и Китай, который находится в состоянии торговой войны с США и вынужден все время "отбивать мячики" в игре Вашингтона в отношении пошлин»,— отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Металл для диверсификации

В рамках политики дедолларизации Банк России также увеличивает вложения в золото, одновременно сокращая вложения в казначейские облигации США, отмечает Александр Бахтин. По данным ЦБ, на конец первого квартала 2019 года, доля доллара в рыночной стоимости резервов составила 23,6%, против 43,7% годом ранее. За это же врем доля резервов в евро выросла с 22,2% до 30,%, в юанях — с 1% до 14,2%. В июле Россия сократил вложения в государственные облигации США (US Treasuries) на 2,35 млрд до $8,5 млрд, свидетельствуют данные Минфин США. С апреля прошлого года вложения сократились в 11 раз.

Высокий интерес к золоту отмечается и со стороны российских частных инвесторов. По данным Investfunds, в августе розничные инвесторы вложили в паевые фонды, ориентированные на рынок золота, свыше 0,8 млрд руб. По словам участников рынка, инвесторов привлекала динамика стоимость паев, которые за летние месяцы прибавили в цене 15–25%. По словам Александра Бахтина, золото используется частными инвесторами в большей степени как способ защиты капитала, нежели как инвестиция. Это отличный инструмент для диверсификации. «В долгосрочных стратегиях золото может занимать 6–7% портфеля. С практической точки зрения этот драгоценный металл может использоваться, например, как удобный формат передачи наследства»,— отмечает господин Бахтин.

Виталий Гайдаев