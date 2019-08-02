Дональд Трамп подписал указ о введении санкций то ли против России, то ли нет

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против страны, использующей химическое и биологическое оружие. Во многих СМИ эти ограничительные меры сразу же назвали новым пакетом санкций против России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Фигурирующие в указе президента США меры действительно могут оказаться чувствительными для РФ, однако Россия в документе не упоминается и о применении представленных ограничений речь пока не идет.

Указ, в котором описывается процедура расширения санкций в отношении страны, использовавшей химическое или биологическое оружие, был опубликован со ссылкой на Белый дом в пятницу. В нем оговариваются поправки и уточнения к нескольким принятым ранее документам — прежде всего, к принятому в 1991 году закону о ликвидации химического и биологического оружия (так называемый CBW Act).

Теперь в отношении иностранного государства, нарушившего этот закон, Минфин США, проконсультировавшись с госсекретарем, может применить две новые ограничительные меры:

Противодействие в предоставлении займов, финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений.

Запрет предоставлять или расширять долговое финансирование банками и небанковскими кредитными организациями США проектов в подсанкционном государстве (кроме как для кредитования закупок сельскохозяйственной продукции).

Документ предполагает, что дополнительная детализация запретов должна быть разработана во взаимодействии главы Минфина США и госсекретаря применительно к конкретным государствам, в отношении которых вводятся такие санкции.

Многие СМИ сразу же связали опубликованный документ с ранее звучавшими в адрес Москвы обвинениями в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Американское издание Politico со ссылкой на два источника в администрации президента США сообщило о введении президентом «санкций в отношении России».

Публикация документа совпала по времени с призывом членов Палаты представителей США демократа Элиота Энгела и республиканца Майкла Маккола к Дональду Трампу: несколько дней назад они направили президенту письмо, в котором потребовали ввести в отношении России в связи с делом Скрипалей второй пакет санкций, как это полагается по закону. Первый пакет вступил в силу в августе прошлого года. Второй следовало ввести, если Москва не предоставит Вашингтону убедительные гарантии неприменения химического и биологического оружия. Российские власти, напомним, всегда отрицали причастность к химатаке в Солсбери.

Однако в самом тексте документа отсутствуют какие-либо упоминания России или других стран.

«В СМИ поднялась буря по поводу указа Трампа по химическим санкциям. Пишут, что вот они, наконец, драконовские санкции против РФ,— написал в Facebook программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.— Да, вполне возможно, что эти меры будут применены против России. Но пока этого не произошло».

«Конечно, это не означает, что речь не про нас. Вопрос в дальнейшем использовании указа Трампа на уровне исполнительной власти,— пояснил господин Тимофеев “Ъ”.

— Не исключено, что Дональд Трамп не хочет игнорировать Конгресс. Но и жесткие санкции сейчас избыточны. Поэтому используется щадящий вариант: сделать указ о порядке имплементации, а потом уже Минфин может принять решение применительно к России».

«Намерение есть, а будут ли приняты эти шаги, будут попутно решать»,— заявил агентству "Интерфакс" первый заместитель главы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, тема американских санкций «уже не представляет никакого интереса ни для кого»: «Они (власти США.— “Ъ”) настолько это все поставили на поток, что сейчас уже никто особо не реагирует. Мы к санкциям привыкли, приспособились».

Стоит отметить, что потенциальное распространение действия новаций американского законодательства на Россию в случае действительного применения санкций будет крайне слабым в части ограничений международного финансирования: де-факто РФ как крупная экономика с профицитным бюджетом в последние годы выступает в МВФ и Международной финансовой корпорации, предоставляющих такие займы, источником средств — а участие в российских проектах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) после присоединения Крыма в 2014 году было фактически свернуто: ЕБРР тогда объявил, что завершит начатые программы (в частности, банк финансировал совместную с Минфином РФ программу повышения финансовой грамотности населения и кредитовал некоторые коммерческие проекты в России) — но новых проектов открывать не будет.

Объем же возможных ограничений на предоставление кредитов компаниям РФ банками США на основании документа непредсказуем — он будет критическим образом зависеть от детализации запретов в ходе консультаций госсекретаря и главы Минфина США.

Галина Дудина, Олег Сапожков