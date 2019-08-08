Золото и нефть разошлись в цене

Цена на золото на мировом рынке взлетела до шестилетнего максимума, превысив уровень $1500 за тройскую унцию. Одновременно цены на европейскую нефть обрушились до значений начала года — к уровню $56 за баррель. Разгорающаяся торговая война между США и Китаем заставляет инвесторов уходить из рискованных активов в защитные.

В среду, по данным Bloomberg, цены на золото на спот-рынке превысили $1500 за тройскую унцию и впервые с марта 2013 года достигли отметки $1510,5 за унцию. С начала месяца золото подорожало почти на 7%. Вместе с тем цены на нефть уверенно идут вниз. По данным Reuters, в среду стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти Brent опускалась до $56,67 за баррель — минимального значения с начала 2019 года. За день контракты потеряли 4,3%, с начала августа — 14%. Обновили минимумы года и цены на европейскую нефть на спот-рынке: котировки Brent и Urals за день потеряли более 6% и откатились соответственно к $56,4 и $54,8 за баррель.

Накал торговой войны между США и Китаем стремительно нарастает. Неделю назад президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд с 1 сентября. Китайская сторона объявила, что будет вынуждена принять ответные меры. Во вторник Народный банк Китая девальвировал валюту до минимального уровня с марта 2008 года. В свою очередь это дало повод Минфину США обвинить Китай в манипулировании курсом.

Новый виток эскалации торговой войны означает более серьезное замедление экономик Китая и США и, соответственно, мировой торговли. Эта война спровоцировала уход от риска инвесторов, что и отразилось на товарных рынках. «Для рынка нефти это угроза коллапса спроса, что воспринимается особенно остро, учитывая и без того профицитный по предложению рынок»,— указывает главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова. Как отмечает стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе, дальнейшая эскалация конфликта «может замедлить темп роста спроса на нефть до ничтожного уровня, что, в свою очередь, приведет к перепроизводству». По словам портфельного управляющего «Райффайзен Капитала» Софии Кирсановой, негативная динамика нефти обусловлена и тем, что «все основные драйверы роста "черного золота" уже реализовались, включая отмену послаблений для иранских санкций и продление соглашения ОПЕК+».

В таких условиях участники рынка ожидают дальнейшего снижения котировок. По оценке Екатерины Крыловой, остаются риски движения цены к уровню $55 за баррель при ухудшении конъюнктуры, при этом движение к уровню $50 за баррель актуально ближе к концу года. Старший аналитик Альфа-банка Антон Корыцко отмечает, что «ключевым катализатором будет оставаться ситуация вокруг торговых переговоров США и Китая, но любые новости по снижению темпов роста добычи могут поддержать рынок нефти». Кратковременно обеспечить поддержку нефти могут очередные военные конфликты на Ближнем Востоке, считает Михаил Шейбе, однако устойчивому росту могли бы поспособствовать «позитивные новости с фронта торговых войн (отвечающие за спрос), от ОПЕК+ с новыми планами по сокращению добычи (отвечающие за предложение) или от ФРС (отвечающие за риск-аппетит глобальных инвесторов)».

Замедление мировой экономики, геополитическая напряженность и волатильность финансовых рынков, по словам главного аналитика ПСБ Романа Антонова, заставляет их участников «обращать внимание на покупку золота в целях защиты инвестиций и диверсификации активов». Как отмечает стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Мария Красникова, «фактор "валютной войны" при ее эскалации может стать серьезным среднесрочным драйвером спроса на золото». Цены подстегивает и повышенный спрос со стороны ETF и центральных банков. По данным агентства Bloomberg, активы «золотых» ETF достигли 2,38 тыс. тонн — максимального значения с марта 2013 года. Как считает госпожа Красникова, в краткосрочной перспективе не видно факторов, «которые могли бы притормозить рост цены золота».

Дмитрий Ладыгин