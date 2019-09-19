ФРС сделала это снова

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сократила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75–2% годовых. Это снижение ставки стало вторым в этом году после трех лет ее повышения. В своем заявлении регулятор указал на сохраняющиеся внешние риски и недостаточно быстрый рост инфляции. Вероятность дальнейшего смягчения политики ФРС остается под вопросом — в руководстве регулятора все больше расходятся в оценке направления необходимых действий.

Комитет по открытым рынкам ФРС США второй раз в этом году снизил размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75–2%. Напомним, с конца 2008 года до декабря 2015 года в США в рамках борьбы с посткризисной рецессией действовала рекордно низкая ставка в размере 0–0,25% годовых. Затем на протяжении трех лет ФРС плавно поднимала ставку, доведя ее до уровня 2,25–2,5%. В июле этого года, сославшись на замедление экономической активности в США на фоне внешних рисков и медленный рост инфляции, регулятор снизил ставку на 0,25%.

18 сентября в заявлении ФРС отметила хорошее состояние рынка труда и лишь «умеренный» рост экономической активности, указав при этом на ослабление динамики капвложений и экспорта.

Регулятор ожидает «дальнейшего роста деловой активности, улучшения ситуации на рынке труда и сохранения инфляции на уровне около 2% в качестве наиболее вероятного сценария развития событий». Снижение ставки ФРС связала с «влиянием глобальных событий и низким ростом инфляции».

Экономические прогнозы ФРС 18 сентября также были частично скорректированы. По росту ВВП — в сторону повышения, с 2,1% до 2,2% в этом году (на 2020 год прогноз оставлен без изменений — 2%). Прогноз по инфляции за вычетом продовольствия и энергоресурсов также не был изменен, 1,8% на этот год и 1,9% — на следующий. Прогноз по безработице повышен на 0,1 процентного пункта, до 3,7%, на этот год.

Теперь участники рынка ждут сокращения стоимости заимствований на заседаниях регулятора в октябре и декабре.

В самой ФРС, согласно точечному графику, лишь 7 из 17 членов комитета закладывают еще одно снижение ставки в этом году. Пятеро других, напротив, считают, что ставки должны подрасти к концу года, что говорит о нарастании противоречий внутри руководства ФРС. Напомним, президент США Дональд Трамп настойчиво призывает ФРС снижать ставки более агрессивно. В том числе — до отрицательного уровня, для того чтобы снизить издержки на обслуживание растущего госдолга. 18 сентября после решения о ставке он вновь выразил сожаление «нехваткой смелости» у руководства Федрезерва.

На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может продолжить снижение процентной ставки на протяжении длительного времени, если темпы роста экономики страны начнут значительно сокращаться, однако таких прогнозов пока нет. По его словам, второе подряд снижение не означает, что последует долгий период ее падения.

«Снижение ставки полностью соответствует ожиданиям рынка, но шансы на более агрессивное снижение снизились из-за улучшения макростатистики»,— отмечают в Julius Baer. В Capital Economics замечают, что, хотя ускорение роста промпроизводства вряд ли продлится долго (последние данные по этому сектору оказались выше ожиданий), ускорение базовой инфляции ограничит возможности для дальнейшего смягчения монетарной политики.

Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 29–30 октября.

Татьяна Едовина