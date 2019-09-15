Золотой пай

Летние месяцы принесли частным инвесторам неплохой доход на рынке коллективных инвестиций. Самую высокую прибыль обеспечили фонды драгоценных металлов, которые на фоне роста цен на золото прибавили 16–29%. Выросла стоимость паев практически всех категорий фондов, а вместе с ней и притоки новых средств.

Блестящие инвестиции

Минувшее лето было успешным для розничных инвесторов на рынке коллективных инвестиций. По данным Investfunds, только у трех из 233 фондов стоимость паев снизилась. Лучшую динамику продемонстрировали фонды, декларация которых ориентирована на инвестиции в золото или связанные с ним активы. По оценкам “Ъ”, доход таких фондов составила 16–29%, и они заняли все верхние строчки рейтинга.

Основной причиной бурного роста стоимости паев стало повышение цены золота, которое впервые с 2013 года поднялось выше $1500 за тройскую унцию.

По данным агентства Reuters, 26 августа стоимость золота достигала отметки $1554,56 за тройскую унцию, что более чем на 19% выше показателя конца мая. Этому подъему способствовало смягчение риторики со стороны ведущих центральных банков, а также внешнеторговых шагов президента США. В летние месяцы Дональд Трамп объявил о двух расширениях торговых санкций в отношении китайских товаров. Под раздачу попали и товары из Мексики. В таких условиях на рынках вновь заговорили о рецессии мировой экономики, перспективы которой стали заметны на фоне ухудшающихся макроэкономических данных из США и Китая.

Отрасли на подъеме

Высокую доходность продемонстрировали отраслевые фонды акций: электроэнергетики, металлургической и телекоммуникационной промышленности. По данным Investfunds, паи таких фондов подорожали за летние месяцы на 6–10%. Остальные фонды акций принесли инвесторам доход на уровне 4–7%. «Поддержку рынку оказывал сезон дивидендных выплат, когда инвесторы реинвестировали рекордные объемы полученных средств и приток иностранных и российских инвесторов в фонды акций»,— отмечает исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. По словам руководителя отела продаж «Сбербанк Управление активами» Андрея Макарова, фактором роста сетевых компаний рынка акций стало обсуждение инициативы Минфина по повышению доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды до 50%, обусловило рост интереса инвесторов в отношении.

Впрочем, неплохо заработать инвесторы могли и на самой консервативной категории фондов — облигаций. По расчетам “Ъ”, фонды этой категории выросли на 2–4,5%. Этому способствовала денежно-кредитная политика ЦБ. В летние месяцы регулятор дважды снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25%. К тому же в конце июля ФРС США впервые с 2008 года снизила ставку на 0,25 процентного пункта, до диапазона 2–2,25%. В результате доходность еврооблигаций пошли вниз, а вместе с ними и стоимость паев фондов на них ориентирующихся. За летние месяцы фонды еврооблигаций обеспечили прирост стоимости пая на уровне 4–6%.

Пайщики поверили в доход

Неудивительно, что частные инвесторы начали активно наращивать вложения в ПИФы. По данным Investfunds, в летние месяцы инвесторы вложили в розничные ПИФы 29 млрд руб., в полтора раза превысив показатель аналогичного периода 2018 года. Это лучший показатель для этого периода времени года за всю историю отрасли (см “Ъ” от 5 сентября).

Сложившаяся тенденция на российском фондовом рынке продолжится и в ближайшие месяцы, что положительно скажется на отрасли коллективных инвестиций, считает Владимир Потапов. По мнению директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагина, фонды акций будут оставаться интересным. «Российский рынок по-прежнему очень дешев по мультипликаторам, макроэкономические риски низкие, а дивидендная доходность при таком уровне прибылей, как сейчас, будет оставаться высокой, особенно на фоне активизации правительства по увеличению дивидендных выплат госкомпаний»,— отмечает господин Брагин. Андрей Макаров видит потенциал в компаниях финансового сектора, которые будут показывать сильные финансовые результаты, прежде всего благодаря стабильным темпам роста кредитного портфеля и сохранения его качества на высоком уровне. «Несмотря на некоторый негативный эффект снижения мировых процентных ставок на темпы роста процентного дохода банков, мы полагаем, что он уже отражен в текущих котировках. Кроме того, мы находим привлекательным готовность банков возвращать капитал акционерам в виде дивидендов и обратных выкупов акций в случае отсутствия возможностей для роста бизнеса»,— отмечает господин Макаров.

Виталий Гайдаев