WSJ: США предложили кандидатуру Орбана на пост генерального секретаря ООН

Чиновник Госдепартамента США сообщил изданию, что Белый дом исходит из того, что кандидатуру Виктора Орбана готовы поддержать Россия и Китай. В ведомстве рассчитывают, что экс-премьер Венгрии сможет набрать от 8 до 10 голосов из 15 членов Совета Безопасности ООН. В разговоре с представителями США господин Орбан, по данным газеты, проявил интерес к предложению, однако подчеркнул, что вступит в гонку только при гарантированной победе. Сам Виктор Орбан от комментариев журналистам отказался, отмечает WSJ.