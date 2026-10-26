WSJ: США предложили кандидатуру Орбана на пост генерального секретаря ООН
Администрация США выдвинула кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники из трех стран.
Чиновник Госдепартамента США сообщил изданию, что Белый дом исходит из того, что кандидатуру Виктора Орбана готовы поддержать Россия и Китай. В ведомстве рассчитывают, что экс-премьер Венгрии сможет набрать от 8 до 10 голосов из 15 членов Совета Безопасности ООН. В разговоре с представителями США господин Орбан, по данным газеты, проявил интерес к предложению, однако подчеркнул, что вступит в гонку только при гарантированной победе. Сам Виктор Орбан от комментариев журналистам отказался, отмечает WSJ.
Полномочия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Он занимал этот пост два пятилетних срока подряд. На его место претендуют восемь кандидатов. Фаворитом гонки остается Ребека Гринспан из Коста-Рики. На прошлой неделе в борьбу вступила представитель ОАЭ Лана Нусейбе.