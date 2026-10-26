В Сербии празднуют победу «Студенческого списка» над коалицией Вучича

Досрочные парламентские выборы состоялись в Сербии 25 октября. Бывший президент страны Александр Вучич, ушедший в отставку в конце сентября, рассчитывал в случае успеха возглавить правительство. Хотя «Студенческий список» как политическая организация была зарегистрирована чуть больше месяца назад, она сформировалась еще на волне протестов, охвативших страну в 2024 году.