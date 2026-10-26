В Сербии празднуют победу «Студенческого списка» над коалицией Вучича
В Сербии начались массовые празднования победы «Студенческого списка» на парламентских выборах над коалицией экс-президента Александра Вучича «Объединенная Сербия». Reuters передает, что в Белграде тысячи людей заполнили главные улицы города. Они танцуют и скандируют «Победа!» и «С него хватит!», запускают салюты. Отовсюду раздаются автомобильные гудки.
В штабе «Студенческого списка» в Сербии тоже начали праздновать победу — под музыку и лозунги, сообщает издание Nova.rs. Возглавляющий «Студенческий список» Илия Срданович начал свою речь со слов: «Победа! Давай, давай!». «Никаких больше тиранов в нашей стране!»,— сказал господин Срданович со сцены.
Официальные результаты голосования пока не объявлены. Однако, как вчера вечером заявил Александр Вучич, его коалиция набирает около 105 мандатов, а оппоненты из «Студенческого списка» — 135–140. По данным Ipsos/CeSID, «Студенческий список» лидирует с 52% голосов (138 мандатов), блок Александра Вучича отстает с 39,3% (104 мандата). Явка на выборах составила почти 70%, что стало самым высоким показателем со времени распада Югославии в 1992 году.
Досрочные парламентские выборы состоялись в Сербии 25 октября. Бывший президент страны Александр Вучич, ушедший в отставку в конце сентября, рассчитывал в случае успеха возглавить правительство. Хотя «Студенческий список» как политическая организация была зарегистрирована чуть больше месяца назад, она сформировалась еще на волне протестов, охвативших страну в 2024 году.