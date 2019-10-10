«Источник мира» топит обе стороны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отчитался о первых итогах операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По его данным, турецкие военные уничтожили более 100 бойцов «Сирийских демократических сил», которые Турция считает террористической организацией. В основном это жертвы ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов турецкой армии. Успехи наземной операции пока не такие масштабные — бои ведутся за небольшие населенные пункты в районе приграничного города Телль-Абьяд. При этом обе стороны сообщают о гибели мирных жителей: от ракетных и минометных обстрелов пострадало в том числе не менее пяти турецких городов вдоль линии фронта.

Самым обсуждаемым событием в Турции сегодня стала речь Реджепа Тайипа Эрдогана в парламенте. В ней турецкий президент показал полную решимость довести начатую в среду операцию «Источник мира» до логического конца, невзирая на любую критику. Примечательно, что выступал он не перед всеми депутатами, среди которых немало категорических противников операции, а лишь перед правящей Партией справедливости и развития.

«Операция продолжается с применением всех наших подразделений. Уже убиты 109 террористов»,— заявил турецкий президент.

После этого сам господин Эрдоган перешел в наступление на дипломатическом фронте. Напомним, что в первый же вечер турецкую операцию осудили все страны Евросоюза, а также Египет, Саудовская Аравия и даже Армения — там в действиях Анкары увидели прямую угрозу для диаспоры и запланировали закрытое правительственное заседание, чтобы обсудить план дальнейших действий. Но у президента Эрдогана был подготовлен отдельный ответ практически для каждого из критиков.

«Эй, Евросоюз, проснись. Я говорю еще раз: если вы попытаетесь представить нашу операцию как вторжение, наша задача будет простой: мы откроем двери и отправим вам 3,6 млн мигрантов»,— сказал он. По отношению к арабским соседям президент Эрдоган использовал еще более недипломатичные формулировки. «Пусть Саудовская Аравия посмотрит на себя в зеркало,— продолжил он.— Кто довел Йемен до такого состояния? Разве там не умерли десятки тысяч людей? Особенно Египет — у тебя вообще нет права говорить. Вы — убийцы демократии в своей стране. Вы убили Мурси, избранного 52% голосов (экс-президент Египта Мохаммед Мурси умер во время судебного заседания, но турецкий президент неоднократно настаивал, что это было именно убийство.— “Ъ”)».

Москва отреагировала на начало операции сдержанно. «В целом обострение обстановки на северо-востоке Сирии вызывает обеспокоенность, будем внимательно следить за развитием событий,— заявил помощник президента России Юрий Ушаков.— С учетом начала операции мы считаем важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность».

Аналитики отмечают, что операция «Источник мира» складывается не столь успешно, как две предыдущие операции турецкой армии в Сирии — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Если прежде турецкие войска рапортовали о быстрых победах, таких как взятие города Джераблус за несколько часов, то теперь успехи менее впечатляющие.

Пока турецкие военные и их союзники из «Сирийской национальной армии» ведут бои за небольшие населенные пункты в районе приграничного сирийского города Телль-Абьяд. «Деревни Эль-Ябиса и Тель-Фандар первыми были освобождены от террористов в рамках операции "Источник мира"»,— сообщило турецкое государственное агентство «Анадолу». Что, впрочем, не помешало курдским формированиям обстрелять турецкую территорию. Например, в Акчакале, который находится прямо через границу от Телль-Абьяда, снаряд попал в одно из госучреждений, в результате чего, как сообщает телеканал HaberTurk, были ранены 17 человек. Похожие инциденты произошли и в других городах вдоль линии фронта: Биреджик, Джейланпынар и Нусайбин. Около 17:00 вечера стало известно и о первых жертвах с турецкой стороны — ими стали госслужащий и девятимесячный ребенок, причем из Сирии. Сообщения о гибели гражданских со стороны сирийских курдов, в свою очередь, поступают еще со вчерашнего дня.

«В отличие от "Исламского государства" (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ.— “Ъ”) в Джераблусе YPG (силы самообороны сирийских курдов.— “Ъ”) в этой местности, возможно, будут сопротивляться,— сказал “Ъ” научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) в Анкаре Ойтун Орхан.— Поэтому по сравнению с "Щитом Евфрата" эта операция может затянуться, а турецкая армия — понести большие потери. Но это не меняет общей картины. Турецкая армия очистит территорию от YPG и получит контроль над приграничной зоной».

Значительное беспокойство за пределами Турции вызывает возможность бегства из тюрем, расположенных в контролируемых курдами районах, террористов ИГ.

Такой возможности — например, если в тюрьму попадет снаряд — не исключают и сами курдские командиры. «Эта атака наверняка ослабит охрану боевиков ИГ в тюрьмах»,— заявил агентству Reuters представитель курдских властей на севере Сирии Бадран Джиа Курд. Впрочем, двух самых известных и жестоких боевиков, которых за британское происхождение называли Beatles, курды доверили охранять американцам. «Двух боевиков ИГ, связанных с обезглавливаниями (иностранцев.— “Ъ”) в Сирии и известных как "битлы", уже вывезли из страны и разместили в защищенном месте под контролем США. Они худшие из худших»,— написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Кирилл Кривошеев