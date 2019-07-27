Анкара подыщет альтернативу F-35

Анкара будет искать замену истребителям F-35, которые США решили не передавать ей в рамках профильной программы, заявил в пятницу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Отмена поставок связана с турецкими закупками российских систем С-400, наличие которых, как считает НАТО, несовместимо с использованием самолетов F-35. По словам господин Эрдогана, американские санкции могут подтолкнуть турецкие власти и к отказу от закупок американских гражданских самолетов Boeing.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что страна готова искать альтернативы американским истребителям F-35, раз Вашингтон отказывается их поставлять. «Не хотите передавать Турции самолеты F-35? Тогда не обижайтесь: Анкара рассмотрит альтернативные варианты»,— цитирует агентство «Анадолу» слова турецкого лидера.

Получение Турцией новейших американских истребителей оказалось под вопросом после того, как в апреле 2017 года стало известно о намерении Турции закупить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. В Вашингтоне упрекнули Анкару в подрыве доверия всех членов НАТО: по мнению Пентагона, С-400 несовместимы с интегрированной системой противоракетной обороны альянса. Американская сторона предупредила, что закупки российских ЗРС повлекут серьезные санкции в соответствии с федеральным законом США «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». В частности, сообщалось, что Вашингтон отменит поставки сотни F-35 и исключит Турцию из числа стран—производителей деталей для истребителя F-35. Речь идет о проекте, в который Турция, по данным журнала FlightGlobal, за два десятилетия вложила $195 млн. По оценке заместителя министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, обязательства Анкары по программе составляли $1 млрд, а восемь турецких компаний—участников проекта получили бы по контрактам $9 млрд. Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уже оговорилась, что американо-турецкие отношения поставками F-35 не ограничиваются. Несмотря на ранее звучавшие угрозы, 12 июля первая партия элементов российских ЗРС С-400 была доставлена на турецкую авиабазу Мюртед. Использовать их Турция, по словам господина Эрдогана, сможет начать в апреле будущего года. Спустя пять дней Белый дом объявил, что запускает процедуру исключения Турции из программы по производству F-35.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в беседе с “Ъ” объяснил, что на рынке современных истребителей у Турции есть три варианта. «В западном сегменте это только французские самолеты Dassault Rafale, так как поставки панъевропейского Eurofighter Typhoon нуждаются в одобрении всех стран-производителей, а сравнимая по качеству модель истребителя фирмы Saab летает на американском двигателе»,— отмечает господин Пухов. Второй реальный претендент на экспорт истребителей в Турцию — это Россия: о готовности «проработать поставки» Су-35 уже заявила госкорпорация «Ростех». «Тогда можно предположить, что Анкара не станет закупать китайские истребители»,— считает Руслан Пухов, так как двигатель для них производит также Россия. Третий вариант, по его словам, это разработка к столетию Турецкой Республики в 2023 году собственной программы боевого истребителя. «Эрдоган делает большую ставку на собственную оборонную промышленность, и в этом смысле ему проще представить через некоторое время свой самолет»,— считает господин Пухов, не исключая также возможности создания самолета совместно с Южной Кореей, которая не так давно стала активно проявлять себя на этом рынке.

Между тем в пятницу турецкий президент пригрозил, что санкции со стороны США могут обернуться отказом закупать не только американскую систему ПВО Patriot (вместо которой выбор был сделан в пользу С-400), но и американские гражданские самолеты Boeing для Turkish Airlines. Ранее авиакомпания объявила о планах закупить 25 самолетов Boeing 787-9 за $10 млрд и 75 Boeing 737 MAX. «В Осаке (на саммите G-20.— “Ъ”) я сказал господину Трампу, что если Турция не закупит Patriot, то она точно приобретет Boeing, потому что мы хорошие клиенты,— рассказал турецкий президент.— Но если дело будет так продолжаться и дальше, мы должны будем пересмотреть этот вопрос».

Александра Фокина, Галина Дудина