ФРС пошла на снижение

Федеральная резервная система (ФРС) США 31 июля сократила ключевую ставку до 2–2,25% годовых. Снижение ее уровня произошло впервые с конца кризисного 2008 года. Этим решением американский Центробанк намерен поддержать экономику США на фоне замедления глобального роста и конфликтов в мировой торговле. Впрочем, рынки в среду интересовало не столько само ожидаемое решение по ставке, сколько комментарии регулятора о том, как далеко он готов зайти в смягчении денежно-кредитной политики. Из последовавших комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла следовало, что оно вряд ли будет масштабным.

По итогам июльского заседания комитет по открытым рынкам ФРС США впервые в этом году изменил размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам, понизив ее на 0,25 процентного пункта, до диапазона 2–2,25%. Напомним, с конца 2008 года до декабря 2015 года в США в рамках борьбы с посткризисной рецессией действовала рекордно низкая ставка в размере 0–0,25% годовых. В конце 2015 года на фоне ускорения роста американской экономики регулятор приступил к плавному увеличению стоимости заемных средств, этот цикл продолжался три года. В 2018 году ставка поднималась четыре раза (суммарно — на 1 процентный пункт, до 2,25–2,5%).

Однако в этом году она уже не менялась. Отказ от дальнейшего повышения объяснялся обострившимися торговыми войнами, которые приводят к замедлению темпов роста мировой экономики и торговли. На предыдущем, июньском заседании регулятор заявил о готовности «действовать, как это необходимо для поддержания расширения экономики», и отказался от обещания «быть терпеливым» в вопросе корректировки ставок. После этого в снижении ставки на июльском заседании рынок уже почти не сомневался.

При этом президент США Дональд Трамп накануне пытался надавить на ФРС, заявив, что снижения на 0,25 процентного пункта экономике будет недостаточно.

Тем не менее регулятор проявил осторожность и не стал будоражить рынки. Объясняя снижение ставки до 2–2,25%, руководители ФРС сослались на обеспокоенность состоянием мировой экономики и слабой инфляцией в США, остающейся ниже целевого уровня в 2% (сейчас — 1,5%). «Перспективы развития американской экономики остаются благоприятными,— заявил на пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл.— Наше решение предназначено для предотвращения рисков экономического спада из-за слабого роста мировой экономики и неопределенности в торговле».

По поводу своих будущих действий ФРС высказалась осторожно, сообщив о готовности к дальнейшему снижению в случае возникновения такой необходимости. Несмотря на изменение вектора движения ставки, осторожность посланных рынкам сигналов вряд ли позволяет говорить о развороте денежно-кредитной политики США. «Мы будем внимательно следить за ситуацией в торговле, мы будем внимательно следить за инфляцией. Я, к сожалению, не могу пока предметнее ответить на ваш вопрос»,— заявил господин Пауэлл, отвечая на вопрос, намерена ли ФРС в будущем понижать ставку. При этом он добавил, что пока регулятор считает проведенное снижение ставки достаточным. Такие сигналы снижают вероятность многократного снижения ставок в этом году, притом что большинство участников рынка ждали три раунда такого сокращения.

В августе Комитет по открытым рынкам ФРС собираться не будет, его следующее заседание, намеченное на 17–18 сентября, будет сопровождаться публикацией обновленных прогнозов по экономике США.

Вадим Вислогузов