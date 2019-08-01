ФРС пошла на снижение

Федеральная резервная система (ФРС) США 31 июля сократила ключевую ставку до 2–2,25% годовых. Снижение ее уровня произошло впервые с конца кризисного 2008 года. Этим решением американский Центробанк намерен поддержать экономику США на фоне замедления глобального роста и конфликтов в мировой торговле. Впрочем, рынки в среду интересовало не столько само ожидаемое решение по ставке, сколько комментарии регулятора о том, как далеко он готов зайти в смягчении денежно-кредитной политики. Из последовавших комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла следовало, что оно вряд ли будет масштабным.
По итогам июльского заседания комитет по открытым рынкам ФРС США впервые в этом году изменил размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам, понизив ее на 0,25 процентного пункта, до диапазона 2–2,25%. Напомним, с конца 2008 года до декабря 2015 года в США в рамках борьбы с посткризисной рецессией действовала рекордно низкая ставка в размере 0–0,25% годовых. В конце 2015 года на фоне ускорения роста американской экономики регулятор приступил к плавному увеличению стоимости заемных средств, этот цикл продолжался три года. В 2018 году ставка поднималась четыре раза (суммарно — на 1 процентный пункт, до 2,25–2,5%).
Однако в этом году она уже не менялась. Отказ от дальнейшего повышения объяснялся обострившимися торговыми войнами, которые приводят к замедлению темпов роста мировой экономики и торговли. На предыдущем, июньском заседании регулятор заявил о готовности «действовать, как это необходимо для поддержания расширения экономики», и отказался от обещания «быть терпеливым» в вопросе корректировки ставок. После этого в снижении ставки на июльском заседании рынок уже почти не сомневался.
Тем не менее регулятор проявил осторожность и не стал будоражить рынки. Объясняя снижение ставки до 2–2,25%, руководители ФРС сослались на обеспокоенность состоянием мировой экономики и слабой инфляцией в США, остающейся ниже целевого уровня в 2% (сейчас — 1,5%). «Перспективы развития американской экономики остаются благоприятными,— заявил на пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл.— Наше решение предназначено для предотвращения рисков экономического спада из-за слабого роста мировой экономики и неопределенности в торговле».
По поводу своих будущих действий ФРС высказалась осторожно, сообщив о готовности к дальнейшему снижению в случае возникновения такой необходимости. Несмотря на изменение вектора движения ставки, осторожность посланных рынкам сигналов вряд ли позволяет говорить о развороте денежно-кредитной политики США. «Мы будем внимательно следить за ситуацией в торговле, мы будем внимательно следить за инфляцией. Я, к сожалению, не могу пока предметнее ответить на ваш вопрос»,— заявил господин Пауэлл, отвечая на вопрос, намерена ли ФРС в будущем понижать ставку. При этом он добавил, что пока регулятор считает проведенное снижение ставки достаточным. Такие сигналы снижают вероятность многократного снижения ставок в этом году, притом что большинство участников рынка ждали три раунда такого сокращения.
В августе Комитет по открытым рынкам ФРС собираться не будет, его следующее заседание, намеченное на 17–18 сентября, будет сопровождаться публикацией обновленных прогнозов по экономике США.
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