Квартиру Алексея Навального не сдали Росгвардии Суд отклонил ходатайство об аресте жилья оппозиционера и его сторонников по иску о летних протестах

Алексей Навальный 11 октября сообщил в соцсетях, что московская прокуратура хочет арестовать его квартиру в Марьино в качестве обеспечения своего иска о расходах Росгвардии на работу во время несогласованных акций протеста 27 июля и 3 августа. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил “Ъ”, что аналогичные планы у истца и по поводу квартир других ответчиков. Однако в Черемушкинском районном суде “Ъ” сообщили, что просьба прокуратуры отклонена еще 9 сентября.

Прокуратура Москвы подала иск к Алексею Навальному и другим оппозиционерам 4 сентября, однако только 9 октября появилась информация о его содержании. Сумма требований составляет почти 5 млн руб. и обусловлена затратами из бюджета на работу сотрудников Росгвардии во время акций протеста 27 июля и 3 августа. По первому требованию иска прокуратура Москвы просит взыскать с господ Навального, Милова, Жданова, Албурова, Соловьева, Яшина, Степанова и госпожи Соболь солидарно 2,557 млн руб. за акцию 27 июля. И отдельно — с Любови Соболь и Георгия Албурова — еще 2 млн 379 тыс. руб. за протесты 3 августа.

Согласно иску, Росгвардия в дни несогласованных акций задействовала «дополнительные силы» для обеспечения порядка и, соответственно, понесла дополнительные расходы на оплату труда и горюче-смазочные материалы.

11 октября господин Навальный в своих соцсетях сообщил, что его квартиру хотят «отнять» в качестве обеспечительной меры при удовлетворении иска: «Чтобы гарантировать возврат денег, он (прокурор Москвы.— “Ъ”) требует арестовать единственный существенный объект имущества гражданина Навального А. А.— его квартиру в районе Марьино площадью 78,5 кв. м».

Господин Жданов тем временем сообщил “Ъ”, что прокуратура хочет арестовать не только квартиру Алексея Навального, но и жилье других оппозиционеров: «Прокуратура ходатайствует об аресте квартир всех ответчиков в качестве обеспечительной меры».

Как сообщила “Ъ” пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Ирэна Козаева, ходатайство прокуратуры подавалось вместе с иском и 9 сентября определением суда в нем было отказано.

«Ходатайство отклонено в полном объеме, так решила судья. Ареста не будет»,— сказала госпожа Козаева, не уточнив причину такого решения.

Напомним, 4 октября в Черемушкинском суде был зарегистрирован иск прокуратуры Москвы к оппозиционерам о возмещении государству средств, потраченных Росгвардией на работу во время акций 27 июля и 3 августа. Также “Ъ” ранее выяснил детали двух аналогичных исков к оппозиционерам от ГУВД Москвы.

Кроме того, 1 октября Коптевский суд Москвы постановил взыскать с восьми оппозиционеров, среди которых Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь, 3,4 млн руб. вместо 11,5 млн руб. по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на несанкционированном шествии 27 июля в Москве. 10 сентября Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков за «простои автобусов из-за митингующих». ГУП «Московский метрополитен» выиграло у оппозиционеров 55 тыс. руб. в счет компенсации зарплат своих сотрудников за дополнительные смены во время акции 27 июля. Иск на 1 млрд руб. к ФБК подала компания по аренде автомобилей «Флай Авто» из-за отмены заказов и повреждения автомобилей 27 июля, 3 и 10 августа.

Кроме того, 2 октября Тушинский суд частично удовлетворил иск ООО «Анкор» (владеет магазином и рестораном «Армения») к господину Навальному и другим оппозиционерам в связи с убытками в день несанкционированной акции 27 июля: оппозиционеры солидарно должны выплатить компании 241 520 руб. 2 октября представители ООО «М.Такси коммуникации» отказались от требований к Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву в связи с якобы понесенными убытками из-за несогласованной прогулки после разрешенного митинга 10 августа. В тот же день новым ответчиком по иску компании стал сторонник Алексея Навального Борис Золотаревский, который и призывал участников митинга к прогулке. Еще два иска служба такси подала к оппозиционерам из-за акций протеста 27 июля и 3 августа, всего она намерена взыскать 787 тыс. руб.

Владимир Хейфец