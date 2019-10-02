Московские таксисты нашли нового ответчика по делу об ущербе от протестов

Сегодня Тушинский суд Москвы должен был рассмотреть три иска ООО «М.Такси коммуникации» к оппозиционерам за ущерб, нанесенный участниками протестов 27 июля, 3 и 10 августа. На первые два заседания (в отношении акций 27 июля и 3 августа) представители компании не явились, и рассмотрение перенесли на 14 октября. Рассмотрение дела по событиям в центре Москвы 10 августа все же состоялось. Представители ООО «М.Такси коммуникации» при этом отказались от заявленных требований к Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву в связи с якобы понесенными убытками из-за несогласованной прогулки после санкционированного митинга на проспекте Сахарова. Вместо них истцы заявили нового ответчика — активиста Бориса Золотаревского.

Господин Золотаревский был задержан после выступления на митинге «Вернем себе право на выборы» и арестован на 30 суток за повторное нарушение проведения массовых акций. Активист, выступая на митинге 10 августа на проспекте Сахарова, призвал собравшихся отправиться в сторону Китай-города, где находится администрация президента России. Илья Яшин, Юлия Галямина и Александр Соловьев в этот день находились в СИЗО и к ответственности за это мероприятие не привлекались.

ООО «М.Такси коммуникации» считает, что протестующие нанесли им ущерб в размере 194 тыс. руб. По словам адвокатов истцов, речь идет об ущербе из-за того, что массовая прогулка привела к затруднениям движения в центре города и пробкам. Адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров при этом отметил, что «чехарда» с выведением одних и введением других ответчиков говорит о том, что представители «зависимых от властей компаний исполняют их волю не по собственному желанию», «не очень понимая, что им делать».

Мария Литвинова