Оппозиционеры выплатят зарплату работникам метрополитена Суд обязал взыскать с Алексея Навального и лидеров протестов почти 55 тыс. рублей по иску подземки

Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск столичного метрополитена к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам в связи с материальными расходами, понесенными перевозчиком в день протестов 27 июля. Девять организаторов акции, согласно решению суда, должны выплатить 54,7 тыс. руб. в качестве компенсации зарплат семерым сотрудникам станций метро, которые из-за наплыва пассажиров были вынуждены выйти на работу в субботу. Представители ответчиков называют претензии метрополитена «абсурдными».

4 октября судья Коптевского суда Москвы Вера Петрова приняла решение взыскать с оппозиционеров Алексея Навального, Любови Соболь, Ильи Яшина, Георгия Албурова, Юлии Галяминой, Александра Соловьева, Ивана Жданова, Олега Степанова и Владимира Милова 54,747 руб. в пользу Московского метрополитена. Именно такую сумму, согласно иску, перевозчик вынужден заплатить семерым своим сотрудникам за внеочередной выход на работу в выходной день из-за наплыва пассажиров, которые приняли участие в протестной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Как “Ъ” рассказал адвокат Юлии Галяминой Андрей Тамурка, главная претензия стороны ответчиков к заявителю заключалась в том, что согласно положению Московского метрополитена, его основная функция — перевозить людей. В связи с этим защите показалось «странным» делить пассажиров на участников санкционированных и несанкционированных мероприятий, а также выделять среди них привлеченных к административной ответственности. «Почему с болельщиков, которые массово едут на футбол, не взыскивают компенсацию оплаты работникам метро?» — прокомментировал решение суда господин Тамурка.

По подсчетам стороны ответчиков, если верить статистике в 3,5 тыс. участников акции (по официальным данным ГУВД Москвы), они могли принести метрополитену около 240 тыс. руб. дохода.

«А если верить цифре в 10 тыс. участников (эту цифру московская полиция обозначила в протоколе задержания журналиста Ильи Азара.— “Ъ”), то протестующие могли принести еще больший доход»,— пояснил господин Тамурка.

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По словам защитников оппозиционеров, «взыскивать 54 тысячи рублей на фоне доходов — странная история», но судью Веру Петрову этот аргумент при принятии решения «не смутил». Ответчики намерены его обжаловать.

«Иск Московского метрополитена — самый смешной из всех аналогичных»,— прокомментировал “Ъ” адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров. Господин Прохоров обратил внимание на противоречивость претензий организаций к оппозиционерам: «ресторан "Армения" подал иск, так как в их заведение в день акции протеста никто не пришел, а Московский метрополитен — напротив, из-за наплыва клиентов».

По словам Вадима Прохорова, «для любого перевозчика большой пассажиропоток — это благо, и в таком случае логичнее было бы выплатить организаторам акции премию, а не взыскивать с них компенсацию».

Представители ответчиков отмечают «абсурдность» исков и доводов истцов во всех аналогичных гражданских процессах против оппозиционеров. Например, заключение о вытоптанной протестующими 27 июля траве для ГБУ «Автомобильные дороги» по фотографиям подготовили уссурийские дендрологи, которые даже не приезжали в Москву. Тем не менее 1 октября судья Максим Сало взыскал с оппозиционеров 3,4 млн руб. вместо 11,5 млн руб. по иску ГБУ «Автомобильные дороги».

В исковом заявлении ООО «Анкор» указывалось, что директор ресторана «Армения» из-за протестующих решил отказаться от банкета, на котором, как подсчитали адвокаты ответчиков, 40 человек должны были съесть по 4,5 кг продуктов, согласно сумме иска. 2 октября судья Тушинского суда Москвы Светлана Самохвалова взыскала с организаторов акции 241 тыс. 520 руб.

10 сентября Коптевский суд вынес решение по иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков за «простои автобусов из-за митингующих». На заседании в Тушинском суде Москвы представители ООО «М.Такси коммуникации» отказались от заявленных требований к Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву в связи с якобы понесенными убытками из-за несогласованной прогулки после санкционированного митинга на проспекте Сахарова. Вместо них истцы заявили нового ответчика — активиста Бориса Золотаревского.

Аналогичные иски также подали московская полиция и прокуратура. А исковая сумма лизинговой компании «Флай авто» к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией составила 1 млрд руб.

Мария Литвинова