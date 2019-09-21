Свободу артистам и футболистам Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

Почти 60% добычи нефти лишилась Саудовская Аравия после атаки йеменских дронов. В течение недели мощности были частично восстановлены.

«Роснефть» обеспокоена отсутствием решения о налоговых льготах на 2,6 трлн руб. на проект освоения месторождений арктического кластера.

На 9% упал российский рынок телерекламы по итогам первого полугодия.

На 10% вырастут расходы по нацпроекту в здравоохранении, согласно параметрам бюджета России на 2020–2022 годы.

Инициативы недели

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан.

Законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве и Госдуме.

ЦБР планирует обязать все банки предоставлять ключевые услуги физлицам через Единую биометрическую систему.

Россия и Белоруссия планируют перейти на единый Налоговый кодекс.

Правительство заявило, что не будет отменять профессиональные праздники в рамках «регуляторной гильотины».

Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе определили, что транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву.

Минприроды предлагает рассматривать отходы недропользования в качестве ценного материала.

По букве закона

Павел Устинов получил три с половиной года колонии за вывих плеча сотруднику ОМОНа на акции протеста 3 августа. В поддержку коллеги выступили многие известные артисты, после чего суд отпустил его под подписку о невыезде.

СКР получил новую оценку стоимости акций International Financial Technology Group, которая может значительно повлиять на ход уголовного дела инвестора Майкла Калви.

Из колонии по УДО вышли Александр Кокорин и Павел Мамаев. РФС отказал «Зениту» в регистрации первого, со вторым «Краснодар» расторг контракт.

Цитаты недели

«Это невозможно игнорировать или промолчать… Парень просто стоял возле метро… На видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал» (секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак о приговоре актеру Павлу Устинову).

«Почти 2 млн русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством» (президент России Владимир Путин в преддверии выборов в парламент Израиля).

«Что случилось — нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем… Должна же быть какая-то тайна у нас» (глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин об обнаруженном в августе 2018 года отверстии в корабле «Союз»).

«Детям не надо показывать, как пользоваться противозачаточными. Детям надо заниматься не половой жизнью, а полы мыть. Остальное — потом» (зампред комитета по здравоохранению и социальной политике башкирского парламента Римма Утяшева на заседании).

«На каждого американского генерала с его планом просто есть русский народ» (губернатор Калининградской области Антон Алиханов на форуме в Великом Новгороде).

Неоднозначные достижения

Интерес российских пользователей к инвестиционной платформе Telegram Open Network Павла Дурова вызвал появление новых мошеннических схем.

Чиновница из Ульяновской области стала звездой Instagram, выложив фотографии в «шоколадной ванне» (на самом деле — в ванне с нефтью). За это она получила от губернатора выговор.

Отставки и назначения

Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности Роберта О`Брайена.

Бывший замминистра культуры РФ телеведущий Иван Демидов назначен директором московского парка «Зарядье».

Председателем Мосгордумы переизбран единоросс Алексей Шапошников.

Генсеком Совета Европы вместо Турбьорна Ягланда стала вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Сделки недели

Сбербанк запустил в сети «Вкусвилл» сервис по снятию наличных на кассах.

«Яндекс» приобрел сервис онлайн-бронирования ресторанов и услуг Bookform.

Правительство одобрило приватизацию смоленского завода «Кристалл»: 100% акций продадут АЛРОСА за 1,9 млрд руб.