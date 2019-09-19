В Израиле сложилась предкоалиционная ситуация

Впервые в истории Израиля глава арабской партии может стать лидером парламентской оппозиции. Это произойдет, если в стране будет создано правительство национального единства, о чем мечтает большинство политиков. Впрочем, реализовать эти мечты будет непросто. Действующий премьер Биньямин Нетаньяху и бывший начальник генштаба Бени Ганц начали битву за право возглавить кабинет министров. Ситуация настолько сложная, что, по данным израильским СМИ, господин Нетаньяху отменил визит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Прошедшие во вторник выборы в Кнессет не выявили победителя. После подсчета 95% голосов центристский блок «Кахоль-Лаван» под руководством бывшего начальника генштаба Бени Ганца и экс-министра финансов Яира Лапида получает по предварительной оценке 32 депутатских мандата, а правая партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху — 31. Третье место занимает «Объединенный арабский список», пока у него 13 мандатов. Четвертое делят сефардская религиозная партия ШАС и «Наш дом Израиль» (НДИ) во главе с Авигдором Либерманом. Кроме них в Кнессет проходят еще четыре партии. Сегодня эти данные могут быть скорректированы в пределах нескольких мандатов, окончательные результаты будут известны еще через несколько дней. Но уже ясно, что ни одной из двух партий-лидеров не будет просто создать парламентскую коалицию, опираясь только на своих традиционных союзников.

Согласно израильским законам, право сформировать правительство получает тот, чья партия имеет существенный перевес в голосах, или тот, кто наберет больше рекомендаций от других политических сил. Но этого недостаточно. Кандидат в премьеры должен заручиться поддержкой 61 из 120 депутатов Кнессета. По итогам апрельских выборов Биньямину Нетаньяху не хватило одного мандата, так как лидер партии НДИ Авигдор Либерман отказался войти в коалицию из-за присутствия там религиозных партий. В итоге Кнессет 21-го созыва объявил о самороспуске через месяц после начала работы.

Итоги новых выборов не переломили ситуацию, хотя расклад сил в Кнессете все же изменился. Во-первых, НДИ улучшила свой апрельский результат почти в 1,5 раза и получила еще больше возможностей для манипуляций большими партиями. Авигдор Либерман по-прежнему утверждает: «Мы не пойдем на компромисс в вопросе отмены закона о запрете работы магазинов по субботам, не пойдем на компромисс в вопросе о работе транспорта в конце недели и по нашему требованию о гражданских браках».

В принципе «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» вполне могли бы составить коалицию и сформировать правительство без Авигдора Либермана.

О правительстве национального единства в ночь подсчета голосов “Ъ” говорили представители обеих политических сил, впрочем, видят они это по-разному.

«Народ хочет широкого правительства»,— заявил вице-мэр города Рамлы и руководитель штаба «Ликуда» бухарской общины Авраам Джураев. Однако для «Кахоль-Лаван» объединиться с «Ликудом» возможно только при условии, если Биньямин Нетаньяху перестанет быть лидером этой партии и премьером. «Перед израильским обществом стоял очень простой выбор — или правительство национального единства, или правительство неприкосновенности для Нетаньяху. Проголосовали за единство»,— сказал “Ъ” экс-секретарь правительства Нетаньяху, а сейчас депутат «Кахоль-Лаван» Цви Хаузер. Напомним, для Биньямина Нетаньяху жизненно важно остаться во главе правительства на фоне назначенных на 2 октября досудебных слушаний, где ему придется доказывать свою невиновность. Премьеру предъявили обвинения в коррупции и злоупотреблении властью.

Без учета мандатов Авигдора Либермана Биньямин Нетаньяху гарантировал себе поддержку 55 депутатов праворелигиозного (национального) лагеря. 18 сентября он встретился со всеми лидерами входящих в этот лагерь партий и сумел убедить их выступить на коалиционных переговорах единым фронтом. Такого в истории Израиля еще не было. Таким образом, Биньямин Нетаньяху исключил перетягивание правых партий на сторону «Кахоль-Лаван». Чтобы не упускать ситуацию из-под контроля, он, как сообщили израильские СМИ, отказался от поездки в Нью-Йорк на Генассамблею.

«Кахоль-Лаван» Бени Ганца может составить левоцентристскую коалицию из 56 депутатов только вместе с «Объединенным арабским списком». Пойти на это генерал и его соратники не готовы. Когда еще до выборов лидер списка Айман Уда заявил, что мог бы на определенных условиях присоединиться к левоцентристской коалиции, в «Кахоль-Лаван» сразу же отвергли такую возможность. Впрочем, Бени Ганц поговорил по телефону с Айманом Удой. Подробности беседы неизвестны, скорее всего, речь шла о получении рекомендации арабской партии на выдвижение кандидатуры Бени Ганца на пост премьера, что еще не означает политического союза.

В арабском списке объективно оценивали картину.

«Мы не исключаем, что Ганц договорится с "Ликудом" — с Нетаньяху или без него. В этом случае мы впервые в истории Израиля возглавим оппозицию и получим право влиять на политическую жизнь в Израиле»,— сказал “Ъ” Айман Уда за несколько дней до выборов.

Согласно закону, премьер-министр Израиля обязан регулярно встречаться с лидером оппозиции и вводить его в курс дела по всем вопросам от экономики до безопасности и внешней политики, включая операции за рубежом. У израильских политиков вызывает опасения, что конфиденциальная информация может оказаться за пределами страны. Но для арабской общины Израиля результат объединенного списка на выборах — это существенный прорыв. По словам эксперта портала «Аль-Монитор» Афифа Абу Муха, электоральная активность арабского сектора в том числе возросла после слов Аймана Уды о желании войти в состав правительства. При этом в беседе с “Ъ” эксперт раскритиковал левые и центристские партии за то, что они не использовали ресурс «арабской улицы» в борьбе с Биньямином Нетаньяху, так как не все арабы хотели голосовать за объединенный список. О потенциале «арабской улицы» рассказал “Ъ” и директор центра «Мусава» (создан для «содействия равенству арабских граждан в Израиле») Джаафар Фара: «Если не сейчас, то через несколько лет мы станем реальным игроком, который будет менять правила игры на израильском политическом пространстве. Мы будем работать над тем, чтобы охватить не только голоса арабских избирателей, но и еврейских, ибо мы реальная альтернатива власти Биньямина Нетаньяху».

Впрочем, влияние «арабской улицы» очевидно уже сейчас. Именно перед «арабской угрозой» и сплотился правый лагерь. Теперь вопрос, к кому присоединится Авигдор Либерман и не нарушит ли свои обещания не сидеть с религиозными лидерами за одним столом. Без религиозных партий коалиция Биньямина Нетаньяху также разрушается. Ситуация фактически тупиковая. Поэтому многие израильтяне опасаются, что в результате придется назначить третьи выборы.

Марианна Беленькая, Тель-Авив