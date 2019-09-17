Творческое сообщество «обжаловало» срок Павлу Устинову

Александр Паль: «На видео задержания прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивление сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, самое удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. Это полностью сфабрикованное дело. Мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол».

Никита Ефремов: «Моему коллеге Павлу Устинову дали три с половиной года. Больше всего в этой истории меня возмущает то, что видео, на котором отчетливо видны действия как Павла, так и сотрудников правоохранительных органов, которые его задерживали, не было прикреплено к материалам суда. Мне кажется, что наказание абсолютно не соответствует тому, что было в действительности».

Никита Кукушкин: «Я прежде предлагаю не сотрудничать с кинокомпаниями, с продюсерами, с режиссерами, которые предлагают вам откровенно пропагандистские проекты. Не играть в спектаклях и не ставить спектакли в театрах, которые выдаются режиссером только по причине того, что они высказывают некую лояльность власти. Потому как мы, по сути, своим талантом и энергией питаем эту систему. Не сотрудничать с Кириенко, не сотрудничать с администрацией президента, не ездить на «Таврида-Арт». Скоро будет известна дата апелляции — мы должны прийти, поддержать Павла».

Александр Молочников: «Журналисты отстояли Ивана Голунова, рэперы отстояли Хаски. И я просто, честно говоря, не знаю, каким словом нужно назвать нас всех, если мы никак не впряжемся в эту ситуацию. Я прошу, давайте хотя бы не молчать об этом. Давайте скажем зрителям, неважно пришли они посмотреть Островского или Дурненкова, что это несправедливо. Давайте говорить об этом на поклонах».

Геннадий Смирнов: «Осужденный Павел Устинов не совершил в буквальном смысле ничего, и за это ничто получил три с половиной года зоны как враг государства. При том, что настоящие враги государства — это как раз люди, которые принимают такого рода решения, под присягой лгут в суде и отказываются рассматривать представляемые доказательства. Вот эти люди разрушают государство, и они должны быть наказаны. А Павел Устинов, ни в чем не виновный человек, должен быть свободен».

Елена Коренева: «Обращаюсь ко всем актерам, режиссерам, сценаристам — всем, кто работает в театре и в кино. Наш коллега, Павел Устинов получил срок три с половиной года заключения за действия, которые он не совершал. Это совершенно очевидно в силу того еще, что судья Криворучко отказался смотреть видео, которое демонстрировало бы его невиновность. Я думаю, что только наши совместные, быстрые, массовые действия в защиту Павла Устинова могут спасти невиновного человека, ученика Константина Райкина».