Творческое сообщество «обжаловало» срок Павлу Устинову

Российские артисты и представители шоу-бизнеса вступились за Павла Устинова, который получил три с половиной года колонии после задержания на несанкционированном митинге. Актера признали виновным в том, что он вывихнул плечо росгвардейцу, который его задерживал на акции протеста 3 августа. Деятели культуры записывают в социальных сетях обращения в поддержку актера со словами «Я/Мы Павел Устинов». Многих из них возмутило, что суд отказался приобщать к делу видео с задержанием Устинова.
Александр Паль: «На видео задержания прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивление сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, самое удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. Это полностью сфабрикованное дело. Мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол».
Никита Ефремов: «Моему коллеге Павлу Устинову дали три с половиной года. Больше всего в этой истории меня возмущает то, что видео, на котором отчетливо видны действия как Павла, так и сотрудников правоохранительных органов, которые его задерживали, не было прикреплено к материалам суда. Мне кажется, что наказание абсолютно не соответствует тому, что было в действительности».
Никита Кукушкин: «Я прежде предлагаю не сотрудничать с кинокомпаниями, с продюсерами, с режиссерами, которые предлагают вам откровенно пропагандистские проекты. Не играть в спектаклях и не ставить спектакли в театрах, которые выдаются режиссером только по причине того, что они высказывают некую лояльность власти. Потому как мы, по сути, своим талантом и энергией питаем эту систему. Не сотрудничать с Кириенко, не сотрудничать с администрацией президента, не ездить на «Таврида-Арт». Скоро будет известна дата апелляции — мы должны прийти, поддержать Павла».
Александр Молочников: «Журналисты отстояли Ивана Голунова, рэперы отстояли Хаски. И я просто, честно говоря, не знаю, каким словом нужно назвать нас всех, если мы никак не впряжемся в эту ситуацию. Я прошу, давайте хотя бы не молчать об этом. Давайте скажем зрителям, неважно пришли они посмотреть Островского или Дурненкова, что это несправедливо. Давайте говорить об этом на поклонах».
Геннадий Смирнов: «Осужденный Павел Устинов не совершил в буквальном смысле ничего, и за это ничто получил три с половиной года зоны как враг государства. При том, что настоящие враги государства — это как раз люди, которые принимают такого рода решения, под присягой лгут в суде и отказываются рассматривать представляемые доказательства. Вот эти люди разрушают государство, и они должны быть наказаны. А Павел Устинов, ни в чем не виновный человек, должен быть свободен».
Елена Коренева: «Обращаюсь ко всем актерам, режиссерам, сценаристам — всем, кто работает в театре и в кино. Наш коллега, Павел Устинов получил срок три с половиной года заключения за действия, которые он не совершал. Это совершенно очевидно в силу того еще, что судья Криворучко отказался смотреть видео, которое демонстрировало бы его невиновность. Я думаю, что только наши совместные, быстрые, массовые действия в защиту Павла Устинова могут спасти невиновного человека, ученика Константина Райкина».
Приговор актеру огласили в понедельник — в тот же вечер финальные поклоны спектаклей в МХТ имени Чехова, в Театральном центре «На Страстном», в «Сатириконе» и «Другом театре» закончились словами в поддержку Устинова.
За Павла Устинова вступились не только актеры — его поддержали телеведущая Тина Канделаки, продюсер Александр Роднянский, шоумен Гарик Харламов и другие. Так, Максим Галкин считает, что обвинение надуманно: «Если ты при задержании вывихнул плечо, значит, не с того бока подошел к задержанному. И я не думаю, что это вообще по-мужски подавать в суд за то, что тебе вывихнули плечо.Это все равно что фигурист будет подавать в суд на лед за то, что поскользнулся и упал. Мне кажется, что вся история — это колоссальные репутационные потери».
Поддержали осужденного актера и музыканты — Сергей Шнуров, Вячеслав Петкун, Сергей Лазарев и Семен Слепаков. Видео в поддержку Устинова опубликовал в Facebook и Андрей Макаревич: «Если правосудие превращается в слепую дубину, невзирая на все аргументы, если власть не умеет давать задний ход, как бы идиотски это ни выглядело, это для нее очень плохо кончается. Отпустите Устинова», — заявил он.
Телеведущий Владимир Познер считает, что в делах Голунова и Устинова много общих черт, и важно, как общество сейчас будет реагировать на ситуацию: «Я полагаю, что наше руководство абсолютно еще не привыкло к тому, когда большое количество народа сопротивляется или выражает свое недовольство.
Оно не очень понимает, как с этим быть, поэтому применяет силы, чтобы напугать.
Когда люди не желают пугаться, несмотря на такое грубое физическое насилие со стороны Росгвардии и полиции во время этих демонстраций, тогда есть определенная растерянность, потому что к этому не привыкли. Когда власть поймет, что общество больше не желает мириться с этими вещами, она будет менять свой подход».
В Кремле сообщили, что Владимир Путин знает о деле Устинова. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, не стал комментировать решение суда: «Я еще раз повторяю, что мы не считаем возможным комментировать решение суда и действия того или иного судьи. Решение суда есть, оно вынесено, вердикт есть. У того, в отношении кого вынесено это решение, существует предусмотренное законом право обжалования — оно может быть задействовано.
Я не думаю, что президент смотрел это видео. Понимаете, это не прерогатива президента разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами».
Самый лаконичный комментарий о деле Павла Устинова оставила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Разбираются. Потерпите», — написала она в своем Telegram-канале.
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