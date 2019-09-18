Невиновность Майкла Калви досчитана

Как стало известно “Ъ”, Следственным комитетом получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), в корне меняющая ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви и других фигурантов. Экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. руб., как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 млрд руб. Теперь, опираясь на данные экспертизы, адвокаты обвиняемых могут ходатайствовать о прекращении их уголовного преследования за отсутствием состава преступления.

По данным источников “Ъ”, вчера следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР Людмила Самойленко и ее подчиненные завершили ознакомление адвокатов обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с результатами проведенных экспертиз и исследований. Среди них оказалась оценочная судебная экспертиза стоимости 59,9% акций люксембургской компании IFTG, проведенная по заказу следствия «Российским обществом оценщиков» (РОО). Отметим, что постановление о назначении этой экспертизы подполковник юстиции Самойленко вынесла еще 25 апреля, поскольку по делу необходимо было получить рыночную (справедливую) оценку стоимости акций IFTG.

Для этого эксперту РОО, имеющему 25-летний стаж работы в этой области, были предоставлены все документы, связанные со сделкой, в том числе заключение аудитора PricewaterhouseCoopers, допросы свидетелей и даже данные оперативно-разыскных мероприятий.

Источник “Ъ”, близкий к акционерам банка «Восточный», сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб.

Собеседник “Ъ” отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования. В СКР официально не комментируют это расследование. В РОО обсуждать экспертизу с корреспондентом “Ъ” отказались. Отметим, что эксперт общества ранее был предупрежден следователем о неразглашении результатов исследования.

Как уже сообщал “Ъ”, основанием для уголовного преследования американца Майкла Калви, его партнеров по BVCP гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и бывшего председателя правления КБ «Восточный экспресс банк» (сейчас ПАО «КБ "Восточный"») Алексея Кордичева стало заявление акционера и члена совета директоров того же банка Шерзода Юсупова. В нем банкир утверждал, что в 2017 году его убедили проголосовать за невыгодное для финансовой структуры соглашение. Согласно договору, в счет долгов по кредитам на 2,5 млрд руб., не возвращенным НАО «Первое коллекторское агентство» (ему требовались средства на выкуп чужих долгов), банк получил 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви, которому было подконтрольно НАО, оценивал его акции в 3 млрд руб., тогда как аудиторы господина Юсупова пришли к заключению, что они стоят не более 600 тыс. руб.

Фигурантов расследования, в том числе господина Калви, являвшегося основателем фонда BVCP, делавшего многомиллиардные инвестиции в экономику России, в феврале обвинили в мошенничестве и по решению Басманного райсуда отправили в СИЗО.

Основной фигурант дела Калви покинул спецблок «Матросской Тишины», известный как Кремлевский централ, 11 апреля, когда его перевели под домашний арест. А в середине августа, накануне визита президента Владимира Путина во Францию, домой вернулся и господин Дельпаль. Обвинения с них и других фигурантов не сняли.

При этом в суде все они, и прежде всего Майкл Калви, утверждали, что пострадали в результате корпоративного конфликта.

После присоединения Юниаструм-банка к банку «Восточный экспресс» в 2017 году в КБ «Восточный» (миноритарным акционером которого был господин Юсупов) была обнаружена недостача на сумму около 3 млрд руб. По версии господина Калви, через несколько дней после подписания соответствующего соглашения выяснилось, что деньги были выведены из банка по десяти сделкам, которые американец назвал фиктивными. Для их расторжения был подан иск в лондонский суд, ответчиками по которому выступали бывший президент Юниаструм-банка, а сейчас член совета директоров «Восточного» Артем Аветисян и, по некоторым данным, Шерзод Юсупов.

Представители последнего для комментариев были недоступны. В свою очередь, адвокат Филиппа Дельпаля Варвара Кнутова, отказавшись подтвердить или опровергнуть новую оценку акций IFTG, заявила “Ъ”, что если СКР ее имеет, то это может послужить основанием для подачи ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования обвиняемых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Такого же мнения придерживается бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Исходя из новостей, которые пока не подтвердила сторона защиты — возможно, основываясь на подписке о неразглашении,— очередная экспертиза выдала свою версию стоимости активов, разногласия о которой стали краеугольным камнем уголовного дела в отношении руководителей и партнеров Банка Baring Vostok,— заявил господин Титов “Ъ”.— По этой версии стоимость на несколько порядков выше, чем та, которой руководствовалось следствие. Это еще раз доказывает, что криминализация гражданско-правовых отношений недопустима. Вопрос о реальной стоимости должен решаться на рынке, а не в рамках уголовного дела. Надеемся, что следующим шагом станет пересмотр следствием обвинения, учет позиции стороны защиты и в конечном итоге прекращение этого уголовного дела.

Отдельно нужно рассмотреть вопрос и о качестве первоначальной экспертизы — той самой, которая оценила актив в тысячи раз дешевле, и об ответственности за ее выводы. А если по-крупному, то пора присмотреться к тому, что происходит с нашим следствием, требующим более эффективного надзора со стороны органов прокуратуры».

Алексей Соковнин, Николай Сергеев