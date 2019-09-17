Льготы на льготы не приходятся

«Роснефть» обеспокоена отсутствием решения о налоговых льготах на 2,6 трлн руб. на проект освоения месторождений арктического кластера. По информации “Ъ”, глава нефтекомпании Игорь Сечин написал об этом Владимиру Путину, обвинив Минфин в непоследовательности и субъективности. По мнению господина Сечина, глава министерства, первый вице-премьер Антон Силуанов готов поддерживать проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток Ойл», несмотря на «схожесть условий».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. «Восток Ойлу» (совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений). Как сообщал “Ъ”, опасаясь возникновения выпадающих доходов бюджета, Минфин добивался того, чтобы на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений был наложен мораторий до завершения инвентаризации проектов. В июле мораторий поддержал Владимир Путин (за исключением Приобского месторождения), но лишь до конца года.

Игорь Сечин считает подход Минфина «непоследовательным, а возможно, и субъективным».

Так, пишет господин Сечин, «Минфин и лично (первый вице-премьер и министр финансов.— “Ъ”) Антон Силуанов» готовы поддержать инвестиционные газовые проекты в отличие от «Восток Ойла», несмотря «на схожесть условий». Игорь Сечин подчеркивает, что этим проектам Минфин готов предоставить и налоговые льготы, и средства ФНБ. Источник “Ъ” в отрасли добавляет, что «Ямал СПГ» уже реализован в «сверхльготном налоговом режиме с привлечением средств ФНБ, а создание инфраструктуры было оплачено из бюджета, на очереди — "Арктик СПГ-2" и "Балтийский СПГ"». В «Газпроме» и НОВАТЭКе не ответили “Ъ”, в «Роснефти» и Минфине отказались от комментариев.

По данным “Ъ”, Игорь Сечин неоднократно просил президента ускорить внесение законопроекта Минвостокразвития для поддержки «Восток Ойла» в Госдуму для его рассмотрения в осеннюю сессию, но решения пока нет.

Глава Минфина в этом году действительно допускал предоставление средств ФНБ на газохимический комплекс в Усть-Луге (реализует «Газпром» и «Русгаздобыча» Артема Оболенского, партнера Аркадия Ротенберга) и «Арктик СПГ-2». Антон Силуанов подчеркивал, что средства будут выделены на возвратной основе. «Это хороший очень проект (ГХК в Усть-Луге.— “Ъ”) объемом более двух триллионов рублей, но там будут участвовать ВЭБ, частные инвесторы. ФНБ там один из участников»,— говорил господин Силуанов (цитата по Reuters). Минфин также готов дать проекту налоговые льготы на крупнотоннажное производство этана, но выпадающих доходов бюджета в данном случае не возникает, поскольку такого производства сейчас нет.

Между тем просьбы господина Сечина о льготах в Арктике распространяются не только на новые месторождения, но и на действующие.

Так, подготовленный Минвостокразвития законопроект предполагает обнуление НДПИ для новых проектов (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкора (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.

Игорь Сечин отмечает в письме, что подход Минфина о моратории на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться на «Восток Ойл». Инвентаризация охватывает запасы, которые уже поставлены на баланс и на которые уже действуют льготы, а большинство активов в Арктике находятся на ранней стадии геологоразведки, подчеркивает он. В действующей фискальной системе и с учетом высокой стоимости проектного финансирования «Восток Ойл» нерентабелен, считает Игорь Сечин, жалуясь на то, что в России стоимость заимствований — одна из самых высоких в мире (11–13%).

По мнению Дмитрия Маринченко из Fitch, «Восток Ойл» — масштабный и амбициозный проект. В теории бюджет в долгосрочном плане должен от него только выиграть, но дополнительное льготирование уже действующих месторождений фактически означает принятие бюджетом значительной части рисков, в том числе геологических и ценовых, считает аналитик. Поэтому, отмечает он, неудивительно, что Минфин в этом вопросе занял осторожную позицию.

Дмитрий Козлов