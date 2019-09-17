Не бары, чай

Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве. Инициатива грозит закрытием примерно 10 тыс. заведений по всей стране, прежде всего — точкам по продаже пива. Участники рынка предупреждают, что расширение площадей сделает их бизнес нерентабельным, но чиновники обещают доработать законопроект.

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у “Ъ”. Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы от «Единой России». Как сказано в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.

Население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и детских площадках, поступают многочисленные жалобы, указывают авторы инициативы.

В правительстве отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. Но «концептуально» там поддерживали законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В пресс-службе правительства подтвердили направление отзыва в Госдуму. В эту среду, 18 сентября, законопроект рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

По данным источника “Ъ”, близкого к комитету, в целом планируется поддержать документ и он может быть принят уже в эту сессию. В самом комитете заверили “Ъ”, что решение будет вынесено после обсуждения.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин говорит, что из примерно 11 тыс. заведений в Москве алкогольную лицензию имеют около 4,9 тыс. точек, и большая часть размещается в многоквартирных домах. Подобная ситуация, по его словам, и в Санкт-Петербурге.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что под ограничения могут попасть около 10 тыс. заведений по всей стране.

По его словам, речь прежде всего идет о магазинах разливного пива в спальных районах, в которых есть несколько столиков. Кроме того, запрет может коснуться алкомаркетов, которые получают лицензии заведений общепита, избегая таким образом ограничений на продажу алкоголя в ночное время.

Бренд-менеджер сети пабов «Джон Донн» Сергей Меньшиков добавляет, что запрет может коснуться и небольших баров с крафтовым пивом, в том числе на центральных улицах. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков отмечает, что в центре Москвы в одном помещении могут размещаться сразу несколько баров, которые таким образом попадут под ограничения. Алексей Небольсин указывает, что если инициатива вызвана необходимостью поддержания тишины, то почему под закрытие попадают небольшие заведения, от которых как раз шума меньше.

Сегодня в Москве открывается около десяти локальных баров в месяц, которые могут попасть под новый запрет, говорит основатель сети магазинов пива «Беру выходной» Николай Желагин. Небольшие форматы есть, к примеру, у сетей 13 Rules (более 30 баров), «Пивотека 465» (около 15 заведений) и пр., перечисляет он. Владелец 13 Rules Алексей Омельченко отмечает, что подобные бары могут занимать всего до 35 кв. м, из которых около 15 кв. м придется на зону обслуживания. Зачастую расширение просто невозможно, поэтому для таких заведений ограничение станет критичным, добавляет он. Совладелец «Пивотеки 465» Александр Гончаров указывает, что сама концепция подразумевает заведения небольшой площади для жителей соседних домов или района. Расширение формата и увеличение расходов уже может сделать бизнес нерентабельным, беспокоится он. Алексей Небольсин не исключает, что в конечном итоге вопрос сведется к тому, «как померить», и решаться, скорее всего, будет коррупционными механизмами.

Помимо ограничений на продажу алкоголя в заведениях малых форматов в жилых домах, законопроект также предлагает наделить субъекты РФ правом вводить свои меры регулирования этого вопроса, вплоть до полного запрета. Алексей Небольсин называет это «бомбой замедленного действия» для всего рынка. Часть заведений просто уйдет в серую зону — прежде всего, точки, которые вызывали недовольство жителей, прогнозирует участник рынка. Как отмечает Николай Желагин, проблемы создает менее 5% всех заведений, но из-за законодательных запретов страдает вся отрасль. В Минфине и Минпромторге обещают, что законопроект будет дорабатываться, чтобы учесть все негативные последствия для добросовестных участников рынка.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова