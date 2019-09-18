АЛРОСА заглянет в «Кристалл»

Правительство одобрило долгожданную приватизацию смоленского завода «Кристалл»: 100% акций убыточного предприятия продадут АЛРОСА за 1,9 млрд руб. В Минфине отвергли идею частичной оплаты путем принятия долга «Кристалла» на баланс АЛРОСА, но стоимость сделки вдвое ниже оценки, проведенной в 2018 году. Эксперты считают, что АЛРОСА получит контроль над сектором огранки и сумма с точки зрения финансовых показателей компании не выглядит значительной.

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приватизации завода «Кристалл», крупнейшего производителя бриллиантов в России, в пользу АЛРОСА. Как следует из документа, копия которого есть в наличии у “Ъ”, 100% акций смоленского завода будут отчуждены по цене 1,866 млрд руб., соответствующей отчету об оценке. Акции будут переданы после их полной оплаты и зачисления средств на счет казначейству, говорится в распоряжении главы правительства.

Сделку планируется закрыть до конца года, говорил в начале сентября руководитель Росимущества Вадим Яковенко. Теперь вопрос о приобретении завода должен рассмотреть наблюдательный совет АЛРОСА, назначенный на 24 сентября.

«Вертикальная интеграция двух компаний будет способствовать развитию алмазогранильной отрасли, в результате сделки мы сконцентрируем необходимые компетенции в АЛРОСА»,— говорил господин Яковенко (цитата по ТАСС).

Идея отдать «Кристалл» АЛРОСА существует давно. В апреле 2018 год набсовет компании уже «признавал целесообразность» приобретения завода. Как и сейчас, предпочтительным вариантом считался прямой выкуп «Кристалла». По мнению замминистра финансов РФ, члена набсовета АЛРОСА Алексея Моисеева, это позволяет избежать «рисков участия в открытом аукционе недобросовестных игроков». Однако сделка в результате сдвигалась по срокам, так как АЛРОСА добивалась актуализации оценки рыночной стоимости «Кристалла». В 2018 году завод был оценен в 3,6 млрд руб., а необходимые инвестиции на поддержание деятельности завода составляли 1,4 млрд руб., писал в апреле «Интерфакс» со ссылкой на источники. В АЛРОСА, несмотря на наличие гранильного подразделения, не допускали возможности серьезных изменений стратегии компании.

Последняя годовая отчетность «Кристалла», выпускающего более половины российских бриллиантов, была опубликована по итогам 2016 года. Выручка по МСФО составляла 15,7 млрд руб. (бриллианты — 10,2 млрд руб., алмазное сырье — 5,2 млрд руб.), убыток — 382 млн руб., долг — 7,6 млрд руб. В 2019 году внешняя задолженность перед банками была замещена задолженностью перед АЛРОСА в 5 млрд руб. В пресс-службе Минфина на вопрос “Ъ” о возможности частичной оплаты за счет принятия долга «Кристалла» на баланс АЛРОСА заявили, что «вся оплата будет проведена денежными средствами». В АЛРОСА не ответили на запрос “Ъ”.

По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, оценить стоимость покупки сложно из-за отсутствия аналогичных сделок и публичных компаний в секторе огранки.

«Помимо этого, "Кристалл" в последние годы демонстрировал убытки из-за отмены в сентябре 2016 года экспортной пошлины в 6,5% на алмазы. Пошлина, которую АЛРОСА учитывала в цене для зарубежных покупателей, ставила внутренний рынок в привилегированные условия»,— считает аналитик. В любом случае, АЛРОСА получает контроль над сектором огранки, и сумма с точки зрения финансовых показателей компании не выглядит значительной. Компания закончила 2018 год с показателем EBITDA в 156,2 млрд руб. «По нашей оценке, EBITDA АЛРОСА за 2019 год превысит 100 млрд руб.»,— говорит господин Красноженов. В первом полугодии 2019 года EBITDA снизился на 37%, до 56,5 млрд руб. Компания работает в условиях затоваривания стоков огранщиков и сокращения роста покупок ювелирных изделий в Китае.

Евгений Зайнуллин