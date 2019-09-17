Александра Кокорина и Павла Мамаева ждут клубы

Во вторник утром из колонии общего режима вышли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они отбывали наказание сроками соответственно на 1 год 6 месяцев и 1 год 5 месяцев за участие в хулиганских действиях и нанесении побоев. 6 сентября суд удовлетворил их ходатайства по условно-досрочному освобождению (УДО). Теперь Кокорин и Мамаев могут продолжить спортивную карьеру, тем более что их готовы пригласить несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие реальные уголовные сроки по обвинению в побоях и хулиганстве, совершенных 8 октября 2018 года, покинули исправительную колонию №4, которая находится в городе Алексеевка Белгородской области. Футболисты, осужденные на 1 год 6 месяцев и 1 год 5 месяцев, были освобождены условно-досрочно, что называется, за хорошее поведение.

Сразу после выхода на волю ни Кокорин, ни Мамаев никаких заявлений делать не стали, в том числе по поводу продолжения спортивной карьеры, но очевидно, что оба планируют вернуться в большой футбол.

Их адвокат Юрий Падалко сообщил СМИ, что Кокорин буквально накануне своего освобождения подписал новый контракт с «Зенитом», так как прежний истек минувшим летом. А у Мамаева по-прежнему на руках трудовой договор с «Краснодаром», который действителен до конца 2019 года.

«Я свою работу сделал,— цитирует Юрия Падалко championat.com.— Поздравил их с освобождением — они едут домой. У Мамаева действующий контракт с ''Краснодаром''. Кокорин вчера заключил контракт с ''Зенитом''. Скорее всего, сыграет уже до зимы. Все остальные вопросы к клубам. Никаких ограничений по УДО у Кокорина и Мамаева нет, но до декабря за ними будет контроль. Им нужно зарегистрироваться по месту жительства. Что касается выезда за границу — без комментариев».

Действительно, формально Кокорин и Мамаев могут сразу присоединиться к своим бывшим командам, за которые они выступали до ареста и тюрьмы.

Однако известно, что «Краснодар» не собирается продлевать сотрудничество с Мамаевым и намерен расторгнуть контракт с полузащитником через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза, которая рассмотрит этот вопрос до конца сентября. Да и Кокорин вряд ли в ближайшее время будет играть в «Зените». Вероятнее всего, сейчас санкт-петербургский клуб отдаст нападающего в аренду ФК «Сочи», где тот мог бы набрать оптимальную форму. И хотя готовность принять опального Кокорина, кстати, вместе с Мамаевым, также выражали «Ахмат» и «Урал», «Сочи» в данном случае имеет приоритет, так как является своеобразным филиалом «Зенита». Напомним, туда из Санкт-Петербурга уже перебрались восемь футболистов.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Мамаева называются «Крылья Советов». Главный тренер самарской команды Миодраг Божович после недавнего поражения от «Краснодара» в чемпионате России заявил, что такой игрок очень пригодился бы ему. Впрочем, и предложение «Ахмата» остается в силе. Генеральный директор и вице-президент грозненского клуба Ахмед Айдамиров сказал ТАСС, что готов начать переговоры с Мамаевым. Не исключено, что конкуренцию «Ахмату» составит тот же «Урал», хотя, по словам его президента Григория Иванова, зарплаты в Екатеринбурге не такие высокие.

Александр Ильин