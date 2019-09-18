Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности. Преемником ушедшего в отставку Джона Болтона стал действующий спецпредставитель США по делам заложников Роберт О`Брайен. Ранее глава Белого дома упоминал его имя в числе пяти основных кандидатов на должность.

«Я долго и эффективно работал с Робертом. Он сделает прекрасную работу!» — мотивировал свой выбор американский президент в Twitter.

Чем известен Роберт О’Брайен Читать далее

Напомним, неделей ранее Дональд Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона. По информации агентства Bloomberg, президент США уволил советника за то, что тот был против ослабления санкций в отношении Тегерана. Позднее господин Трамп рассказал, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана.

Подробнее об увольнении Джона Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».