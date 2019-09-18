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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен

Фото: Reuters

Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности. Преемником ушедшего в отставку Джона Болтона стал действующий спецпредставитель США по делам заложников Роберт О`Брайен. Ранее глава Белого дома упоминал его имя в числе пяти основных кандидатов на должность.

«Я долго и эффективно работал с Робертом. Он сделает прекрасную работу!» — мотивировал свой выбор американский президент в Twitter.

Напомним, неделей ранее Дональд Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона. По информации агентства Bloomberg, президент США уволил советника за то, что тот был против ослабления санкций в отношении Тегерана. Позднее господин Трамп рассказал, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана.

Подробнее об увольнении Джона Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».

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