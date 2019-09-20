Мошенники попали в TON

В социальной сети Facebook начали появляться мошеннические рекламные объявления, предлагающие присоединиться к инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. В реальности проект пока не запущен и не подразумевает обещанного в рекламе получения быстрого дохода. Подобные схемы выманивания средств распространяются и в самом Telegram, а их организаторов установить сложно, отмечают эксперты.

В российском сегменте Facebook появилась реклама предложений заработка на криптовалютах с использованием образа основателя Telegram Павла Дурова. Продвигаемый под аккаунтом «Успешный инвестор» пост ведет на сайт, дизайн которого маскируется под РБК, убедился корреспондент “Ъ”. В публикацию, выглядящую как расследование издания, встроены ссылки на сайт с видеороликом об «уникальной схеме» заработка и формой для регистрации якобы на платформе TON Павла Дурова, куда предлагается ввести личные данные, в том числе адрес электронной почты и телефон. После регистрации пользователь сможет без усилий зарабатывать по 10–15 тыс. руб. в день, обещает сайт.

Исходя из информации сервисов whois, домен, на котором разместился фальшивый сайт, зарегистрирован 30 августа. Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд. Интерес российских интернет-пользователей к темам TON и Gram подскочил в августе 2019 года, а по запросу «купить Gram» достиг годового пика в первую неделю сентября (пока приобрести криптовалюту нельзя, токены получили только инвесторы), следует из данных Google Trends. Это совпало с публикацией The New York Times от 27 августа, согласно которой TON должен запуститься до 31 октября. В Telegram не ответили на запрос “Ъ”.

В Facebook официально запрещены объявления, предлагающие «схемы быстрого обогащения». Но это не первый пример того, что в подобных рекламных постах в социальной сети используются образы известных людей и мимикрия под популярные СМИ и новостные агрегаторы, включая «Яндекс.Новости» и «Новости Mail.ru». Среди подобных случаев — реклама с Филиппом Киркоровым или Иваном Ургантом, якобы зарабатывающими на секретных инвестиционных схемах. В Facebook появлялись спорные с точки зрения закона рекламные посты и на другие темы: например, в мае пользователи сети пожаловались на рекламу работы «закладчиком» (см. “Ъ” от 28 мая). В Facebook не ответили на запрос “Ъ”.

Премодерация рекламы в Facebook происходит в основном в автоматизированном режиме, поэтому подобные объявления и могут появляться, указывает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Люди продолжают терять деньги, а вернуть их проблематично, даже оперативно обратившись в банк, отмечает он. В целом осведомленность пользователей о подобных схемах выманивания средств растет, но интернет-аудитория увеличивается «за счет не очень искушенных в вопросах кибербезопасности людей старшего поколения», а сами мошеннические схемы становятся более изощренными, указывает господин Ульянов. Подобные схемы распространяются не только в Facebook, но и в Telegram, причем там мошенники чаще всего «хорошо в это инвестируют», например, выкупая каналы с большой аудиторией, добавляет руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Facebook в данном случае выступает в двух качествах: как рекламораспространитель и информационный посредник, полагает советник практики информационных технологий Tomashevskaya & Partners Роман Янковский. В первом случае он вообще не несет ответственности за рекламу, а во втором — только если осведомлен о нарушении чужих прав — например, когда на рекламе есть чужие товарные знаки. В случае с мимикрированием под РБК мошенники предусмотрительно использовали измененный знак «RБК», кроме того, мошенников «сложно установить гражданско-правовыми способами», отмечает юрист. В РБК не ответили на запрос.

В правовом поле бороться с такой рекламой можно и нужно, уверен партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Это можно сделать путем обращения к администрации Facebook с указанием того, что реклама может нарушать авторские или исключительные права, поясняет юрист. Кроме того, можно обратиться с иском о нарушении прав в суд или с заявлением о наличии признаков финансовой пирамиды и мошенничества в правоохранительные органы.

Дмитрий Шестоперов