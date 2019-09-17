Сустав преступления

Тверской суд Москвы в понедельник вынес приговор актеру Павлу Устинову, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Суд установил, что Павел Устинов 3 августа на несогласованной акции протеста «оказал тянущее воздействие на плечевой сустав руки сержанта Александра Лягина» и «причинил нравственные страдания» бойцу. К показаниям свидетелей защиты суд отнесся «критически», а доказательства обвинения счел «допустимыми». Учитывая положительные характеристики господина Устинова, суд постановил: назначить наказание в виде лишения свободы сроком три года и шесть месяцев.

Судебное разбирательство по делу Павла Устинова состоялось 12 сентября и заняло восемь часов. Судья Алексей Криворучко допросил свидетелей, рассмотрел доказательства, выслушал стороны и самого обвиняемого. Оглашение приговора было назначено на понедельник и заняло 29 минут. В зал заседаний, где 4 сентября судья Мария Сизинцева оглашала приговор Кириллу Жукову (также осужден по ст. 318 УК РФ за акцию 27 июля), пустили около 40 человек — правозащитников и журналистов. Из родственников Павла Устинова на оглашении присутствовала мать Татьяна и сестра Юлия, а также невеста Екатерина.

Во время оглашения приговора судья зачитал показания потерпевшего сержанта Александра Лягина:

«При исполнении должностных обязанностей услышал и заметил скандирование лозунгов, попытался пресечь, ощутил, как что-то щелкнуло в плече».

Показания, согласно решению суда, «подтверждают виновность» Павла Устинова, который во время разбирательства вины не признал, сообщив, что «участия в митинге не принимал, 3 августа в центре Москвы ждал встречи по работе». «Обвиняемый оказал тянущее воздействие на плечевой сустав руки Лягина»,— констатировал судья Криворучко, сообщив о вывихе плеча бойца, длительной реабилитации и угрозе жизни и здоровью правоохранителя 3 августа.

Из оглашенных также показаний свидетельниц защиты — матери, сестры и невесты господина Устинова — следовало, что «Павел — пятый, младший ребенок в семье», «политикой не интересуется, увлекается искусством». «Суд считает эти показания характеристикой обвиняемого и не может ссылаться на них при вынесении решения»,— заключил судья Криворучко.

Видеозапись задержания, сделанную правозащитником Олегом Козловским, суд счел «доказательством, полученным ненадлежащим путем». «Учитывая положительные характеристики обвиняемого, суд постановил приговорить Устинова Павла Геннадьевича к трем годам и шести месяцам заключения под стражей»,— огласил приговор Алексей Криворучко.

«Позор!» — закричали зрители, и приставы вывели всех из зала суда. Павел Устинов послал воздушный поцелуй невесте, его мать всхлипнула: «Сделали мальчишку монстром и преступником».

«Мы обжалуем решение, если понадобится, пойдем до ЕСПЧ. Приговор не стал для нас неожиданностью»,— сказал “Ъ” Дмитрий Чешков.

Через несколько часов стало известно, что в Мосгорсуд поданы апелляционные жалобы на приговоры Евгению Коваленко и Кириллу Жукову, осужденным по ч. 1 ст. 318 УК РФ за «бросок урны в полицейского» (три с половиной года колонии) и «удар по шлему росгвардейца» (три года колонии). Кроме того, к защите Константина Котова, приговоренного по «дадинской статье» (ст. 212.1 УК РФ) к четырем годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил митинга, в понедельник присоединились 13 адвокатов. Все они, по данным “Ъ”, по очереди подают жалобы на приговор, заключив с господином Котовым договоры на оплату своих услуг в размере 212 руб. 10 коп.— по аналогии с номером ст. 212.1 УК РФ.

Мария Старикова