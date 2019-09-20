Губернатор посоветовал США не нападать на Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил американским военным, которые отрабатывают планы прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО, почитать историю России и «не рисковать».

«Я бы просто хотел пожелать всем американским генералам читать какие-нибудь исторические книги о всех "планировщиках", которые строили планы относительно Российского государства, и чем это потом для создателей таких планов заканчивалось. Потому что на каждого американского генерала с его планом просто есть русский народ»,— сказал господин Алиханов на форуме «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде (цитата по ТАСС).

По его словам, моральный дух, техническое состояние и материальное состояние войск в Калининграде такое, что «никому не советую рисковать, связываться с нашими военными». Господин Алиханов уточнил, что в Калининграде находится главная база Балтийского флота.

Ранее командующий операциями ВВС США в Европе генерал Джеффри Хэрриган заявил, что у Вашингтона есть план для прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО. По словам военного, если «российская агрессия» из Калининграда «потребует ответа США», то принятые Вашингтоном меры будут «многоэлементными, своевременными и эффективными».

В Минобороны России пока никак не прокомментировали это заявление.