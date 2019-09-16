Экс-ведущий «МузОбоза» Иван Демидов возглавил парк «Зарядье»

Бывший заместитель министра культуры России и экс-ведущий программы «МузОбоз» Иван Демидов назначен директором московского парка «Зарядье», рассказал “Ъ” источник в его окружении. Назначение 56-летнего господина Демидова на должность произошло 16 сентября.

Назначение подвердил департамент культуры Москвы. Согласно сообщению на сайте департамента, прежний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавил Парк Горького.

О предстоящем назначении экс-ведущего «МузОбоза» на должность директора «Зарядья» стало известно на прошлой неделе. Утверждалось, что кандидатуру господина Демидова на пост руководителя парка предложил первый заместитель руководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов.

В 1990-х годах господин Демидов был автором и ведущим программы «МузОбоз», выходившей на «Первом канале», 2х2 и ТВ-6. В 2003–2005 годах вел религиозную программу «Русский взгляд» на «Третьем канале», затем основал телеканал «Спас». В 2005 году господин Демидов занялся политикой и вошел в состав координационного совета «Молодой Гвардии “Единой России”», в 2008 году стал начальником идеологического управления политического департамента «Единой России», затем назначен начальником департамента гуманитарной политики и общественных связей управления президента РФ по внутренней политике. С мая 2012 года по декабрь 2013 года господин Демидов являлся заместителем министра культуры России.