Долговая перезагрузка

Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения. Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации. В результате рынок агентского взыскания может вырасти в полтора раза уже в 2020 году, причем правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников.

“Ъ” удалось ознакомиться с разработанной Минюстом совместно с ФССП концепцией закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». В соответствии с «дорожной картой» по реализации механизма «регуляторной гильотины» он должен заменить вызывающий многочисленные вопросы у рынка закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ). Новый законопроект должен быть подготовлен и внесен в правительство до конца года.

Концепция, в частности, предполагает «установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности» физлиц. Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг. Предполагается, что такой «механизм установит дополнительные гарантии прав» физлиц, а также уменьшит решение споров в судебном порядке, «что снизит нагрузку на судебные органы и ФССП». Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

При этом в соответствии с новым законом включаться в реестр ФССП должны будут не только коллекторы, но и любые организации, занимающиеся возвратом «просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств» физлиц «по договорам кредита (займа)». К ним относятся банки, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Присутствие в реестре позволит им встречаться и звонить должнику, направлять ему электронные сообщения и использовать «робота-коллектора». Без включения в реестр должнику можно будет лишь отправлять письма по почте, электронной почте или через «личный кабинет».

При этом включенные в реестр организации должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, записи всех видов сообщений, застраховать свою ответственность за причинение убытков должнику (годовое покрытие — не менее 10 млн руб.). Разработчики концепции оценили первоначальные расходы от 5,2 млн руб. Необходимо будет также заплатить госпошлину (100 тыс. руб.) и подготовить ряд документов.

Участники рынка считают требование о включении всех взыскателей в реестр нецелесообразным. «Сегодня надзор за соблюдением банками закона о взыскании долгов находится в компетенции ЦБ, введение нового реестра и регулирование со стороны ФССП создаст фактически дублирование функций,— отмечает президент АРБ Гарегин Тосунян.— Это неоправданно и с точки зрения затрат, и с точки зрения обеспечения порядка взаимоотношений с заемщиками». По мнению директора СРО МФО «МиР» Елены Стратьевой, все изменения, направленные на повышение эффективности регулирования МФО в области взыскания, можно проводить и без их включения в реестр. «Оно подразумевает и формальные расходы, не относящиеся непосредственно к правилам взаимодействия при возврате долга»,— поясняет она.

По мнению президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, включение в реестр организаций, для которых взыскание не основной вид деятельности, не обеспечивает эффективную защиту прав потребителей. «Эффективный поведенческий надзор требует четких правил и одинаковых требований по отношению к каждому»,— добавил он.

Коллекторы отмечают, что такие новации в регулировании сделают процесс возврата долга для непрофессиональных взыскателей нецелесообразным. По словам гендиректора агентства ЭОС Антона Дмитракова, организации начнут отказываться от внутренних служб взыскания в пользу профессиональных коллекторов для минимизации расходов и риска административной ответственности. «Вполне вероятно, что из-за этого рост рынка агентского взыскания может составить до 50% в годовом выражении уже в 2020 году»,— оценивает он. По итогам 2019 года его объем составит 640 млрд руб.

Предложенные нововведения вряд ли будут способствовать эффективной защите должников, полагают правозащитники. «Если закон будет принят в таком виде, то только за счет управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, которых в стране тысячи, реестр вырастет в разы,— говорит руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Нет уверенности, что регулятору хватит мощностей, чтобы осуществить надзор за всеми, если даже сейчас их не хватает для взыскания по исполнительным листам». По ее словам, предлагаемый претензионный порядок работы с задолженностью затянет процедуру взыскания. «Обычно потребитель знает о наличии задолженности; пока кредитор будет направлять ему уведомление и ждать ответа, проценты продолжат накапливаться,— добавляет она.— Это никак не облегчает жизнь должника».

В Минюсте сообщили, что проект структуры нового нормативного регулирования прошел обсуждение и «принято решение дальнейшую работу осуществлять в рамках рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"». В ФССП отметили, что служба «не осуществляет нормативно-правовое регулирование своей деятельности». В ЦБ указали, что «комментарии преждевременны», поскольку «в настоящее время концепция законопроекта находится в стадии обсуждения».

Светлана Самусева