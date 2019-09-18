Комитет Госдумы поддержал запрет продажи алкоголя в небольших кафе в жилых домах

Комитет Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, запрещающего продажу алкоголя в расположенных в жилых домах барах, кафе и ресторанах площадью менее 20 кв. м, сообщается на сайте комитета.

Напомним, законопроект о новых ограничениях на продажу спиртного подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России». В правительстве инициативу «концептуально» поддержали.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его необходимость вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение общественного порядка. «Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых наливаек, в зонах жилой застройки»,— указали авторы законопроекта.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что запрет на продажу алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, уничтожит малые форматы торговли. «Уничтожение малых форматов торговли в многоквартирных домах, когда иногда и мест-то других для магазинов поблизости нет,— это недальновидный шаг»,— заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

Органам государственной власти субъектов страны предлагается передать право устанавливать дополнительные условия или полный запрет на розничную продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах. При этом органы власти должны учитывать мнение жильцов дома.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «Не бары, чай».