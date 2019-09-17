Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти

Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе. Выпавший объем оценивался в 5,7 млн баррелей в сутки, или почти 60% всей добычи в стране. По словам министра нефти страны принца Абдель Азиза бен Сальмана, к концу сентября королевство намерено полностью восстановить добычу, а уже в ноябре производственные мощности достигнут 12 млн баррелей в сутки. Цены на нефть на этих новостях упали более чем на 5%.

«За два прошедших дня нам удалось наполовину восстановить объем добычи нефти, утерянный в результате террористических атак на объекты Saudi Aramco»,— заявил министр нефти страны Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции, которую транслировали основные арабские телеканалы. Он заявил также, что страна рассчитывает полностью восстановить объем добычи к концу сентября. До атак Саудовская Аравия добывала 9,7 млн баррелей в сутки, но в результате повреждений комплексов по подготовке нефти в Акбайке и Хурайсе потеряла возможность добывать 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет 58% добычи в стране и около 6% в мире. Министр отметил, что до конца сентября экспортные поставки будут осуществляться бесперебойно из хранилищ.

Абдель Азиз бен Сальман заявил, что производственные мощности страны достигнут 11 млн баррелей в сутки к концу сентября и 12 млн баррелей в сутки к концу ноября. Добыча в октябре планируется в объеме 9,89 млн баррелей в сутки.

Из этих слов следует, что повреждения некоторых объектов комплекса в Абкайке, как и предполагал “Ъ”, потребуют около трех месяцев для устранения. Однако, видимо, Saudi Aramco намерена увеличить добычу на месторождениях, не связанных с комплексом, что позволит компенсировать недостающие мощности.

Абдель Азиз бен Сальман заявил, что ему неизвестно, кто атаковал комплексы. До этого как власти Саудовской Аравии, так и США уже публично обвинили в атаке Иран, который отрицает свое участие.

Поскольку перебои в поставках саудовской нефти теперь выглядят маловероятными, цены на нефть сегодня упали более чем на 5%, до $64,5 за баррель Brent. Тем не менее они пока еще несколько выше уровня, который наблюдался до атак.

Юрий Барсуков