Да порно вам

Депутаты башкирского парламента Курултая обеспокоены снижением рождаемости — особенно на фоне успехов, который демонстрирует в этой области Татарстан. Вчера депутаты на заседании рабочей группы проанализировали причины ухудшения статистики родов за год почти на 14%. Одной из причин была названа высокая миграция населения, в том числе работа мужчин детородного возраста по вахтам. Улучшить демографию, по мнению депутатов, могли бы новые меры господдержки, хотя их эффективность не доказана. Некоторые парламентарии как, например, Римма Утяшева, выступили за такие меры как отказ от сексуального просвещения в школах и привели в пример высокую рождаемость в кавказских республиках. В перспективе члены рабочей группы планируют обсудить взаимосвязь рождаемости, смартфонов и порно — исследование на эту тему предложили провести региональному филиалу Института социологии РАН.



В российском демографическом рейтинге Башкирия занимает 36 место, Татарстан — 17-е, сообщила на заседании рабочей группы ее руководитель, вице-спикер Курултая Эльвира Аиткулова. Она пояснила, что сравнивает республики, так как у них сопоставимая численность населения, похожие уровень соцподдержки и климатические условия. «У нас резервы есть — нужно сократить разрыв с Татарстаном»,— обозначила ориентиры госпожа Аиткулова.

В Башкирии, по данным Башстата, в первом полугодии число умерших превысило число родившихся на 4,3 тыс. человек. Миграционная убыль составила 1,7 тыс. человек. Количество родов в январе-июне снизилось по сравнению с тем же периодом 2018 года на 14%, с 22 тыс. до 19 тыс.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике Курултая Римма Утяшева пояснила, чем именно обеспокоены депутаты. Сославшись на «прогнозы», она сообщила, что Россия к 2025 году может потерять около 11 млн человек, а это «примерно четыре Башкирии». Депутат — в прошлом завотделения роддома №4 Уфы — отметила, что молодежь все чаще предпочитает «малодетную модель семьи», возраст рожениц повышается — «в 27-29 лет идут первые беременные». Идеальным возрастом для родов госпожа Утяшева назвала при этом 22-28 лет, заметив, что «за эти шесть лет надо троих детей родить». Сама депутат, по ее признанию, родила первенца на шестом курсе университета.

В качестве образца отношения к рождению детей депутат привела кавказские регионы, где «жизнь не легче, а рождаемость на самом высоком уровне». Попутно Римма Утяшева высказалась о своем отношении к школьному курсу сексуального просвещения, отметив, что вспоминает, как страшный сон «навязанные» школьные лекции о контрацептивах. «Это был, наверное, самый ад. Мы понимали, что москвичи этими лекциями не туда нас заводят. Детям не надо показывать, как пользоваться противозачаточными. Детям надо заниматься не половой жизнью, а полы мыть. Остальное — потом»,— сказала депутат.

Депутаты обсудили, насколько эффективны меры государственного стимулирования рождаемости. По словам Эльвиры Аиткуловой, сославшейся на «всероссийские исследования», самой эффективной мерой господдержки признан материнский капитал, благодаря которому за 12 лет родилось «более 3 млн новых россиян». Второй по эффективности мерой депутат назвала «списание ипотечных процентных ставок для семей, которые купили жилье в кредит», имея, видимо, в виду субсидирование ипотеки.

Директор башкирского филиала Института социологии РАН Рим Валиахметов рассказал, между тем, что, по данным соцпросов, 60% женщин детородного возраста заявили, что материнский капитал никак не повлиял на их желание родить первенца. В то же время та же доля многодетных матерей признались, что перспектива получения выплаты повлияла на их решение родить третьего ребенка. Однако решающим фактором, влияющим на желание иметь детей, респонденты назвали благоприятную семейную среду. «То есть то, с чем мы работать не можем»,— констатировала Римма Утяшева.

Господин Валиахметов среди причин сокращения рождаемости назвал высокую смертность мужчин трудоспособного возраста, что, по его оценке, могло обеспечить до 25% снижения рождаемости в регионе. Во вторую очередь, по его словам, влияет высокая миграция населения в Башкирии. По результатам опроса жителей четырех сел 50% семей сообщили, что мужчины в них работают вахтовым методом за пределами региона. Большинство уезжают на север, в Челябинскую область и в Татарстан, сообщил Рим Валиахметов. В качестве меры повышения рождаемости он предложил опыт Франции, где акцизы с продажи табачной продукции и налоги с игорного бизнеса идут на реализацию семейной политики. Французы уже рожают в среднем по два ребенка, заметил ученый.

В Башкирии коэффициент рождаемости планируют поднять с 1,6 до 1,8 детей на женщину к 2024 году, сообщила первый замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Ольга Кабанова. Она привела стандартные меры, которыми власти намерены стимулировать рождаемость, — финансовая поддержка семей, содействие занятости женщин и создание детсадов для детей от полутора лет, повышение качества жизни старшего поколения, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, а также сообщила о планах создания «инфраструктуры детства». В министерстве считают, что «все отложенные рождения связаны с тем, что сегодня у молодого поколения совершенно другое понимание: они хотят купить не только благоустроенное жилье, но чтобы в микрорайоне был садик, школа, парки, развлекательные центры, с чем сегодня у нас не очень хорошо».

Большую ставку власти делают, как следовало из доклада госпожи Кабановой, на семьи с двумя детьми, которые могли бы родить третьего. «Поколение женщин подходящего для этого возраста — от 30 лет и выше — пока еще многочисленно»,— отметила замминистра. Она добавила, что государство поддержит программу ЭКО, следствием которой часто становится многоплодная беременность. В этом году на ЭКО в регионе выделено 246 млн руб.

Рим Валиахметов предложил разработать муниципальные стандарты социального благополучия, чтобы, к примеру, в каждом городе или райцентре был бассейн, как минимум по одной художественной и музыкальной школе. При этом, вспомнил ученый, попытка разработать такие стандарты на уровне страны, предпринятая Советом федерации, провалилась: эксперты признали, что это невозможно, потому что все регионы разные.

Одной из тем следующего заседания может быть доклад Института социологии на тему влияния на рождаемость смартфонов, интернета и порно. Провести исследование на эту тему Эльвира Аиткулова попросила Рима Валиахметова, отметив, сославшись на публикацию в профильном журнале, что в развитых странах, к которым отнесена и Россия, замечено ускоренное сокращение рождаемости в возрасте от 25 до 30 лет. «Молодежь меньше общается вживую, реже занимается сексом и по-другому социализируется»,— отметила она.

После этого продолжать дискуссию депутаты не стали, а предложения для резолюции решили собирать в письменном виде, так как торопились на обед.

Влада Шипилова