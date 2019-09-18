«Яндекс» оплатил бронь

«Яндекс» приобрел сервис онлайн-бронирования ресторанов и услуг Bookform. Интернет-компания планирует встроить его в свой картографический бизнес, дав пользователям возможность делать бронь, не выходя из «Яндекс.Карт». Конкуренты «Яндекса» в этом сегменте, включая Google, пока работают через партнеров, среди которых на российском рынке «Афиша-Рестораны», Gettable, «ТоМесто» и YClients.

«Яндекс» приобрел сервис онлайн-бронирования Bookform, рассказал “Ъ” представитель интернет-компании, не раскрывая сумму сделки. Это подтвердил основатель Bookform Евгений Шильников, уточнив, что вся команда сервиса перешла в «Яндекс». Bookform планируется встроить в «Яндекс.Карты».

Раньше компании, включая рестораны и кафе, могли добавлять на карты услугу онлайн-бронирования, но она реализовывалась через партнеров — «Афишу-Рестораны», Gettable, «ТоМесто», YClients. Теперь пользователи смогут бронировать услуги непосредственно в приложении «Яндекс.Карт» без необходимости переходить на отдельный сайт.

После интеграции Bookform «Яндекс» не планирует принципиальных изменений в работе с другими партнерами, заверили в компании. «Бизнесы смогут выбирать, как им настроить бронирование в "Картах" — через сервис-партнер или напрямую»,— пояснили там. По данным «Яндекса», сейчас примерно 17 тыс. организаций предоставляют бронирование на «Яндекс.Картах» через различных партнеров, а в целом бронирование через интернет есть примерно у 30 тыс. организаций. У «Яндекс.Карт», по собственным данным, около 50 млн пользователей в России ежемесячно.

Возможность бронирования и записи есть в картах и поиске Google (как сообщал “Ъ” 1 июля, недавно компания запустила в России сервис бронирования столиков в ресторанах со страницы поиска) и в сервисе 2ГИС. По словам продакт-менеджера 2ГИС Антона Спиридонова, сервис работает по партнерской схеме с некоторыми из компаний уже более семи лет. Популярность услуги растет: ранее в некоторые организации онлайн записывался каждый сотый пользователь, теперь — каждый десятый, указывает господин Спиридонов.

Покупка Bookform для «Яндекса» — шаг к увеличению числа организаций с онлайн-записью на «Картах», уверен гендиректор YСlients Юрий Петров, не исключая, что сделка несколько ухудшит положение «Афиши-Рестораны», Gettable и «ТоМесто». «YСlients же закрывает огромное количество других задач, так что для нас развитие "Яндексом" таких систем для привлечения клиентов полезно. После того как микробизнес осознает всю ценность онлайн-записи, он перейдет на более продвинутые продукты, интегрированные с "Яндексом"»,— надеется он.

Бизнес «ТоМесто», «Афиши-Рестораны» и Gettable в том, чтобы приводить дополнительных гостей, а не в функционале онлайн-бронирования, это разные вещи, отмечает совладелец «ТоМесто» Кирилл Шнуров. Поэтому с этими компаниями конкуренции нет, скорее, наоборот — сделка может быть шагом к интеграции разных сервисов онлайн-бронирования в «Яндекс», как это уже сделал Google, полагает он. «Будем надеяться, что "Яндекс.Карты" не станут изобретать свой велосипед и наконец-то дадут кататься всем желающим»,— добавил господин Шнуров. По его оценке, рынок онлайн-бронирования ресторанов в России может составлять примерно 250 млн руб. в год, а онлайн-бронирование других услуг, исходя из имеющихся данных, оценить практически невозможно.

Сам продукт Bookform довольно прост, на момент сделки у компании не было сколько-нибудь значимого количества клиентов, а значит, оценка ее бизнеса не могла быть высокой, это, скорее, покупка команды и платформы, полагает Юрий Петров. По мнению другого собеседника “Ъ” на рынке, «Яндекс» мог оценить сервис в «единицы миллионов рублей», при этом структурирование сделки могло в принципе не предполагать выплаты продавцам «живых денег».

Дмитрий Шестоперов