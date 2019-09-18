Турчак вступился за осужденного актера Устинова

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ситуация, в которой оказался Павел Устинов,— «вопиющая несправедливость», заявил господин Турчак в Instagram.

Напомним, Павел Устинов был задержан сотрудниками Росгвардии во время несанкционированной акции 3 августа. При этом сам он утверждает, что оказался на месте проведения акции случайно и сопротивления при задержании не оказывал. Суд установил, что Павел Устинов «оказал тянущее воздействие на плечевой сустав руки сержанта Александра Лягина» и «причинил нравственные страдания» бойцу. К показаниям свидетелей защиты суд отнесся критически, а доказательства обвинения счел допустимыми.

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«Это невозможно игнорировать или промолчать,— написал Андрей Турчак.— В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания. В момент задержания он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал».

Господин Турчак также процитировал покойного патриарха Московского и Всея Руси Алексия II: «Выше закона может быть только любовь, выше права — милость, и выше справедливости лишь прощение».

Подробнее о приговоре читайте в публикации “Ъ” «Сустав преступления».

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ”.