«Газпром» принял Украину в Европу

Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря. Такой исход будет благоприятным для «Газпрома», поскольку позволит забронировать мощности на объемы и сроки, нужные компании, тогда как Украина и ЕС выступают за длинный контракт и большие объемы. При этом Россия сомневается в реалистичности сроков имплементации и предлагает «план Б» в виде продления старого контракта «на короткий срок», однако Украина и Еврокомиссия считают это невозможным. Новые консультации назначены на конец октября.

«Газпром» подтвердил, что готов бронировать мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) с 2020 года и взаимодействовать с ее новым оператором по европейскому законодательству, а Украина обязалась обеспечить имплементацию такого законодательства к 1 декабря. Таков главный итог консультаций главы Минэнерго РФ Александра Новака с украинским коллегой Алексеем Оржелем и вице-председателем Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Господин Шефчович на своей пресс-конференции заявил, что ЕС будет помогать Украине с имплементацией и прохождением европейской сертификации новым оператором ГТС — компанией «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). Он также отметил, что Россия на переговорах настаивала на том, чтобы эта сертификация была качественной, а условия работы действительно соответствовали тем, с которыми «Газпром» сейчас сталкивается в Европе.

Переход на европейское законодательство означает, что мощности украинской ГТС будут выставлены на аукцион и «Газпром» сможет забронировать их в объеме и на срок, которые нужны ему.

Компания пытается завершить строительство двух газопроводов в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток»,— однако не успевает к 1 января, когда истечет действующий транзитный контракт с Украиной. Без этих газопроводов и с учетом решения Суда ЕС по Opal «Газпрому» понадобится прокачивать до 80 млрд кубометров через Украину в 2020 году. После завершения строительства газопроводов, что может произойти в 2021 году, этот объем снизится до 20 млрд кубометров или даже меньше.

Однако Украина и Еврокомиссия настаивают на длительном контракте и объемах не менее 60 млрд кубометров в год. Марош Шефчович признал, что по европейским правилам «Газпром» сможет бронировать мощности и краткосрочно, но предупредил, что в таком случае «транзитные ставки будут другие». Впрочем, все стороны отметили, что вопросы длительности контракта, его объема и уровня транзитного тарифа на встрече не обсуждались.

Россия сомневается в том, что проведение сертификации украинского оператора — этим должен заниматься секретариат Энергетического сообщества — в такие короткие сроки реалистично.

«Если сертифицированного оператора не будет до 1 января 2020 года, единственный возможный в этих условиях вариант — это продление действующего договора на транспортировку газа»,— заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер (цитата по «Интерфаксу»). Однако Еврокомиссия считает, что это юридически невозможно, раз полномочия оператора ГТС передаются от «Нафтогаза», с которым заключен текущий транзитный контракт, к МГУ. Россия также продолжает поднимать вопрос урегулирования претензий по искам в Стокгольмский арбитраж — по ним «Нафтогаз» сейчас пытается принудительно взыскать $2,7 млрд с «Газпрома»,— однако ни Еврокомиссия, ни Украина не желают его обсуждать.

Какая-то временная схема продолжения транзита необходима, отмечает Мария Белова из Vygon Consulting, поскольку даже в Европе сетевым операторам потребовались годы, чтобы провести разделение видов деятельности и пройти сертификацию. Но в целом переход на европейские правила — это хорошо для «Газпрома», считает она, поскольку налагает на Украину и оператора ее ГТС понятные обязательства, от исполнения которых будет сложно уклониться под надзором ЕС.

Юрий Барсуков