Биометрия застряла в банках

В биометрическом проекте, одном из ключевых для ЦБ, наступает новый этап — переход от сбора данных к их применению. Но пока лишь немногие банки начали запускать подобные проекты. На фоне отсутствия энтузиазма, регулятор планирует обязать все банки предоставлять ключевые услуги физлицам — открытие счетов и вкладов, переводы, выдача потребительских кредитов — дистанционно через Единую биометрическую систему. А к сбору данных и их применению решено подключить нефинансовые организации и госструктуры.

Неторопливые клиенты

Сбор биометрических данных граждан начался 1 июля 2018 года в более чем 400 отделениях девяти банков. С тех пор число кредитных организаций, собирающих биометрию, выросло до 172, сдать данные можно более чем в 10 тыс. отделениях. Но пока рост числа точек сбора не обеспечивает сопоставимого наполнения базы ЕБС. По данным ЦБ, в ней лишь около 30 тыс. слепков. По словам зампреда правления «Уралсиба» Максима Белоусова, это говорит о крайне низкой заинтересованности граждан. Причина в «отсутствии явных бенефитов и информированности о том, что это даст людям в конечном итоге». Глава направления развития транзакционных продуктов Райффайзенбанка Ксения Андреева отмечает, что значительного спроса на услугу нет из-за отсутствия масштабной рекламной кампании и ограниченного применения.

Кроме того, сбор данных идет крайне неравномерно. Зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов видит позитивную динамика сдачи биометрических шаблонов отмечается в Сибири и на Дальнем Востоке: «За последние полгода в этом регионе было сдано более 40% биометрических шаблонов, собранных по всей России».

Единая биометрическая система (ЕБС) — цифровая платформа для дистанционной биометрической идентификации граждан. Инициатором ее создания выступили ЦБ и Минкомсвязь, разработчиком и оператором назначен «Ростелеком». Система заработала в 2018 году. ЕБС может использоваться в любой сфере. На первом этапе предполагается, что банки с помощью биометрии будут предоставлять ограниченный спектр финансовых услуг: открытие счетов и вкладов, денежные переводы, выдача кредитов (кроме ипотеки).

Возможно, у граждан просто нет стимула сдавать биометрию, поскольку ее негде использовать: лишь немногие банки дистанционно предоставляют услуги для клиентов, сдавших данные. К настоящему моменту с использованием данных ЕБС банками, по информации «Ростелекома», предоставлено лишь около 1,5 тыс. услуг. В ЦБ говорят о десяти банках, которые уже имеют подобные сервисы или готовы к запуску. “Ъ” удалось найти только пять: Промсвязьбанк, Почта-банк, ХКФ-банк, Совкомбанк, Тинькофф-банк. Из них лишь первые два предлагают все опции (открытие счетов и вкладов, выдачу кредитов, переводы). В банке «Русский стандарт» заверили, что в октябре намерены представить сервис по проведению платежей с помощью биометрии из ЕБС, а затем и к другим продуктам.

Но в целом банки не спешат расширять линейки за счет продуктов, оформляемых через ЕБС. «На сегодняшний день клиентская конверсия минимальна, так как пользователю нужно сначала потратить время, чтобы сдать биометрию, только после чего он может открыть счет или получить кредит»,— пояснили, в частности, в ВТБ.

Осторожные банки

Пока нет спроса на такие сервисы, «банкам нет особого смысла их запускать, то есть кто предлагает продукты через ЕБС, делают это скорее в имиджевых целях», уверен собеседник “Ъ” в одном из госбанков. Впрочем, и реальных стимулов у банков нет. Единственная льгота, которую на данный момент предложил банкирам регулятор,— послабления по резервированию кредитов, выданных с использованием ЕБС (см. “Ъ” от 8 июля).

Но финансисты предложенных выгод не оценили. По словам президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского, «экономия на резервах для большинства банков не окупит уже понесенные расходы на организацию процесса сбора биометрии и будущие расходы на встраивание биометрической идентификации в дистанционные каналы продаж».

Поэтому одним стимулированием регулятор решил не ограничиваться. Чтобы биометрия реально заработала, с октября 2020 года Банк России намерен обязать банки предоставлять заявленные виды услуг (см. интервью). Для банков с базовой лицензией такая обязанность будет введена на год позже.

Впрочем, финансисты уверены, что замыкать биометрию на банках было ошибкой. «Для крупных банков сдерживающих факторов по сбору биометрических данных несколько: процесс сбора данных ресурсоемкий, он требует затрат на организацию процесса, оснащение ПО, обучение персонала. Несмотря на популяризаторские действия, пока еще люди не доверяют такому способу подтверждения личности и не хотят "светить" голосами и лицами, и сотрудникам приходится нести временные затраты на коммуникации с клиентами по данному вопросу»,— отмечает председатель правления Центра финансовых технологий Андрей Висящев. При этом, по словам эксперта, клиенты, сдавшие биометрические данные, станут доступны для других предложений на рынке, что неизбежно увеличит стоимость их удержания для банка. «Для крупного банка с большим трафиком приоритетнее развитие собственных инструментов идентификации клиентов, интегрированные в многоканальные системы предоставления услуг и сервисов, работающие на удержание и повышение лояльности к конкретному банку»,— поясняет господин Висящев.

С точки зрения сбора биометрии банком гораздо интереснее развивать собственные системы, направленные на развитие внутренних сервисов и удержание клиентов, чем наполнять базу ЕБС. И это не секрет для регулятора, представители банка России неоднократно выражали обеспокоенность такой ситуацией.

В частности, это касалось сбора биометрии в свою базу крупнейшим игроком розничного рынка (доля более 40%) Сбербанком (см. “Ъ” от 17 декабря 2018 года). В Сбербанке отказались комментировать “Ъ” вопросы, связанные с собственной биометрической системой и ЕБС. Впрочем, позицию банка на днях однозначно выразил его глава Герман Греф на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета. «Мы и другие финансовые учреждения в первую очередь имеем значительно выше уровень биометрии,— заявил Герман Греф (цитата по "РИА Новости").— Биометрия — это одна из конкурентных вещей. Ее нельзя ни в коем случае монополизировать. Государство никогда не будет конкурентоспособным в этом».

Инфраструктурное масштабирование

Банкиры считают, что для быстрого и эффективного масштабирования технологии использование биометрии, безусловно, должно выйти за периметр банковского рынка. «Возможный выход — разрешить МФЦ собирать биометрические данные, используя собственную инфраструктуру,— отмечает Ксения Андреева.— Это может сделать услугу более доступной». И ЦБ уже работает в этом направлении, такая опция скоро появится в Москве и МО, а в дальнейшем в случае успеха может быть масштабирована на всю страну (см. интервью).

Также в процесс сбора данных в ЕБС будет вовлечена «Почта России» через расположенные в ее отделениях офисы Почта-банка. «До конца этого года банк начнет масштабирование проекта на все свои точки обслуживания в почтовой сети»,— сообщил руководитель дирекции биометрических технологий Почта-банка Андрей Шурыгин.

Применение биометрии тоже не стоит ограничивать лишь банковским сектором, уверены финансисты. «Чтобы применение биометрических шаблонов стало массовым, нужно, чтобы технология вышла за пределы банковской индустрии,— полагает Андрей Шурыгин.— Важно, чтобы другие отрасли тоже подключились к процессу и люди могли с помощью биометрического шаблона получить различные услуги и сервисы». По мнению банкиров, очень важно их использование в особенности в секторе госуслуг. В этом случает, отмечает господин Панферов, сама система будет восприниматься гражданами как государственная программа, а не только часть банковской сервисной инфраструктуры, как ее ошибочно сейчас воспринимают некоторые граждане.

Работа в этом направлении уже идет. Сейчас обсуждается возможность применения биометрических технологий для идентификации граждан при перевозках ОАО РЖД, в аэропортах, сообщили в ЦБ. По словам главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, к концу 2020 года может быть введена пилотная система распознавания лиц для оплаты проезда в столичном метрополитене (сейчас она тестируется). После того как технология заработает в метро, скорее всего, она будет внедрена и на других видах транспорта, указал он. Рассматривается возможность сбора и использования биометрических данных для идентификации граждан в МФЦ.

Очевидно, что запуск новых биометрических сервисов потребует времени и технической доработки существующие инфраструктуры. Но без этого ЕБС так и останется экспериментом ЦБ, невостребованным гражданами. Как отмечает исполнительный директор Экспобанка Василий Макушев, решить технологические вопросы гораздо проще, чем создать для людей условия, при которых они «ощущают себя уверенно и доверяют реализованному решению».

Ксения Дементьева