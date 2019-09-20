Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон. В дальнейшем клуб не собирается комментировать это решение.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты»,— сообщается на сайте «Краснодара».

Напомним, футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар») в мае приговорили к лишению свободы на год и шесть месяцев и на год и пять месяцев соответственно за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью во время драк, которые произошли в октябре прошлого года. По делу также проходили брат одного из футболистов Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий. Они получили год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии соответственно.

В начале июля Кокорин и Мамаев были этапированы из Бутырского СИЗО в Алексеевскую исправительную колонию №4 в Белгородской области. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении, 17 сентября футболисты вышли на свободу. С Александром Кокориным «Зенит» уже заключил новый контракт.

О судьбе футболистов после выхода из колонии читайте в материале “Ъ” «Александр Кокорин и Павел Мамаев пополнили трудовые резервы».