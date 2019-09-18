Фракционная интрига

Накануне назначенного на четверг первого заседания обновленной Мосгордумы московские единороссы на региональной конференции большинством голосов поддержали кандидатуру Алексея Шапошникова на должность ее председателя. Позицию руководителя фракции «Единой России», которая будет сформирована в обновленном столичном парламенте, сохранил избранный в 27-м округе депутат Степан Орлов. О том, сколько депутатов войдут во фракцию ЕР и будет ли создано лояльное партии депутатское объединение, участники конференции предпочли не говорить. Как и предполагал “Ъ”, проигравший выборы экс-депутат МГД Андрей Метельский сохранил пост секретаря московского отделения «Единой России».

Участники конференции столичного отделения ЕР утвердили в среду кандидатуры Алексея Шапошникова на должность спикера Мосгордумы и Степана Орлова на должность главы фракции ЕР: те же должности они занимали в столичном парламенте прежнего созыва. Напомним, в новый состав столичного парламента прошли 25 поддержанных партией или городом самовыдвиженцев. Ни один участник региональной конференции не назвал количество депутатов, которые войдут во фракцию ЕР. Кроме того, ни Алексей Шапошников, ни Степан Орлов не ответили на вопрос, будет ли создано лояльное к партии депутатское объединение, аналогичное «Моей Москве» в думе шестого созыва.

«Мы дождемся с вами завтрашнего дня, узнаем, в каких фракциях сколько человек, и все это завтра увидим,— заявил господин Шапошников журналистам.— Я бы оставил одну небольшую интригу на завтрашнее заседание».

На первом заседании, согласно повестке, опубликованной на сайте МГД, депутаты обсудят структуру обновленного парламента, кандидатуру в Совет федерации, кандидатуры заместителей председателя, а также изменения в регламент, которые, как ранее сообщал “Ъ”, позволят прошедшим в новую думу депутатам прежнего созыва сохранить свою фракционную принадлежность. По действующему регламенту, создать фракцию могут лишь депутаты, выдвигавшиеся от соответствующего избирательного объединения.

Напомним, в новый состав МГД при поддержке городских властей или ЕР избраны 25 депутатов-самовыдвиженцев. Еще 13 мест заняли депутаты от КПРФ, четыре мандата у «Яблока» (учитывая самовыдвиженца Дарью Беседину), три мандата у «Справедливой России». По словам господина Метельского, все, кого поддержала «Единая Россия», войдут во фракцию. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак ранее заявлял, что речь идет о 19 депутатах. Кроме них, по словам господина Метельского, во фракцию ЕР войдет и какое-то количество независимых депутатов. Однако, по подсчетам “Ъ”, этого может не хватить для большинства в Мосгордуме (23 мандата из 45). Ранее “Ъ” писал, что об отказе войти во фракцию сообщили Наталья Метлина и Роман Бабаян. 18 сентября о нежелании вступать в «какие-то партийные фракции» “Ъ” заявил и Андрей Медведев. При этом он не исключил, что вступит в депутатское объединение, состоящее из людей, «которые действительно хотят работать».

Секретарь московского отделения ЕР Андрей Метельский, проигравший выборы в 15-м округе коммунисту Сергею Савостьянову, свою партийную должность сохранил. Информацию о том, что ему поступило предложение стать советником мэра Москвы Сергея Собянина, он не подтвердил, но и не опроверг: «Я буду работать на любой работе, где мне скажут. Если меня Сергей Семенович (Собянин) позовет в одно место, я буду работать там, в другое — ради бога».

Отвечая на вопрос, в какой сфере он бы предпочел работать в будущем, лидер московских единороссов отметил, что последние 20 лет он занимается политической деятельностью, причем 18 из них — депутатской. «Поступает много разных предложений. И сегодня говорить о том, чем дальше я буду заниматься, преждевременно,— отметил господин Метельский.— Во-первых, это надо обсудить, во-вторых, подвести некие итоги по выборам и не только, подвести жизненные итоги. Это тоже важно. Я буду работать везде, где буду нужен. И обещаю провести работу над ошибками».

Елена Рожкова, Андрей Винокуров