РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в регистрации футболиста Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода. Это решение направлено на то, чтобы не допустить злоупотреблений правами со стороны клубов и спортсменов «в ущерб равенству всех участников соревнований» и сохранить «единообразный подход» к применению норм, сообщается на сайте организации.

Согласно 14-й статье регламента РФС по статусу и переходам футболистов, в виде исключения футболистов могут зарегистрировать вне установленного периода, но такое решение должно приниматься с учетом «фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований». Комиссия посчитала, что для Александра Кокорина такое исключение сделать нельзя, поскольку из-за отбывания наказания в колонии он не мог приступить к работе в клубе до окончания срока подачи документов. Футболиста смогут зарегистрировать в следующий период.

«Что здесь комментировать. Такой закон,— заявил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев "РИА Новости".— Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное — чтобы Александр вышел на игровую форму».

Напомним, футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар») в мае приговорили к лишению свободы на год и шесть месяцев и на год и пять месяцев соответственно за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью во время драк, которые произошли в октябре прошлого года. По делу также проходили брат одного из футболистов Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий. Они получили год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии соответственно.

В начале июля Кокорин и Мамаев были этапированы из Бутырского СИЗО в Алексеевскую исправительную колонию №4 в Белгородской области. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении, 17 сентября футболисты вышли на свободу. С Александром Кокориным «Зенит» уже заключил новый контракт.

О судьбе футболистов после выхода из колонии читайте в материале “Ъ” «Александр Кокорин и Павел Мамаев пополнили трудовые резервы».